Xavi Bartolo: “Esta victoria es aire y significa que seguimos vivos“

Xavi Bartolo destaca la importancia de la victoria en Santo Domingo

Bartolo ha remarcado la entidad del rival para subrayar la trascendencia de este triunfo dominical: “Esta semana ha sido muy complicada y se hacía difícil predecir que podíamos ganar al Alcorcón, uno de los tres mejores equipos de la categoría”.

El técnico habló sobre la expulsión y la pena máxima transformada por Ledes, destacando el pequeño factor de fortuna que hoy el equipo reusense ha tenido a favor. “El partido se nos ha puesto muy bien con la expulsión y el penalti pero nos hacía falta un poco de fortuna”, afirmó Bartolo.

Alfred y Moore, dos puñales por la banda derecha

El entrenador reusense ha destacado la aportación al equipo de dos de sus jugadores más jóvenes: “Alfred y Shaq han hecho un gran partido. Me alegro por ellos y por el grupo, el cual está pasando por una situación que no sabría catalogar”.

Bartolo ha repasado los hechos transcurridos durante el enfrentamiento y ha vuelto a hacer hincapié en el factor de fortuna que hoy ha acompañado al equipo: “Después de abrir el marcador hemos aplicado un plan de subsistencia para mantener el resultado, mantener la portería a cero e intentar meter otro gol en alguna contra”.

A pesar de la insistencia del cuadro local para igualar la contienda el Reus ha conseguido echar el cerrojo a su portería con mucho oficio, pudiendo ampliar la ventaja en los últimos compases del encuentro. “Tal y como ha transcurrido el partido creo que la victoria es justa”, ha sentenciado Bartolo.

La problemática extradeportiva no da tregua

El técnico reusense toca de pies en el suelo y ha aseverado que la complicada situación económica que atraviesa el club sigue lejos de su resolución: “La victoria de hoy nos servirá para poder afrontar los dos partidos en casa antes del parón navideño pero no nos solucionada nada”.

Bartolo ha tratado detalladamente la semana que ha vivido el grupo, el cual ha intercalado los entrenamientos y las reuniones con la AFE y LaLiga. “Han sido los días más complicados hasta ahora y los jugadores estaban muy descentrados, teniendo incluso que suspender el entrenamiento del viernes”, lamentó el entrenador.

No obstante, el técnico de Lleida ha alabado la actitud de sus pupilos a pesar de las circunstancias convulsas y ha mencionado su capacidad de superación: “En los partidos anteriores los jugadores no eran capaces de sobreponerse a los resultados adversos y hoy no le han permitido al Alcorcón meterse en el partido”.

La reivindicación inicial será explicada esta semana

El técnico del CF Reus, preguntado por la protesta de sus jugadores en el primer minuto del encuentro, ha dilucidado parcialmente los hechos que la han motivado: “No es normal que en una semana de competición nos pasen tantas cosas y que el domingo el equipo compita en igualdad de condiciones con el resto de equipos”.

Bartolo ha remarcado la unión del grupo a pesar de la caída del pasado viernes y se ha mostrado escéptico ante el incierto y movedizo futuro del club. “Afortunadamente son un grupo muy bueno. El viernes el bloque se rompió pero el sábado les pedí que llegáramos, al menos, al parón invernal. Después, veremos lo que pasa”.