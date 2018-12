Juego, set, partido y más colista que nunca

Algunos dirán: "Es una derrota más", "¿Ya van diez? No me sorprende", etc. Comentarios que hacen daño, mucho, pero que tristemente no se alejan de la realidad. El Sevilla FC Femenino está escribiendo la crónica de una muerte anunciada tras una enésima derrota. En este caso, por 6-0 frente a un implacable Athletic Club que no mostró ni un atisbo de clemencia y vacilación por el contrincante a la hora de triturarlo.

El triunfo se antojaba clave en las aspiraciones por meterse de lleno en la pugna de la salvación junto al Sporting de Huelva -que después de esta jornada encadena tres victorias consecutivas tras un inicio dubitativo- y el Madrid CFF -que se encuentra al igual que el equipo sevillista pero con un punto más-. Por su parte, las chicas de Joseba Agirre querían seguir aupadas ahí arriba para mantener la ventaja que posee con el Betis y por qué no, para bregar por puestos Champions.

A contracorriente desde bien pronto

El partido del conjunto sevillista se fue enconando desde el principio. Concretamente, desde el minuto siete, cuando Erika adelantó al Athletic de Bilbao al hacer bueno el clamoroso error de Noelia Ramos en la salida. A la veterana le gustó el Sevilla, y prueba de ello fue el segundo gol, en el cual ella volvió a estar presente para hincarle el diente a las hispalenses a los veintiséis minutos de juego. Las andaluzas, tristes y decaídas por este segundo varapalo, no tuvieron tiempo para animarse y salir del atolladero, pues tres minutos más tarde llegaría el gol de cabeza de Gimbert a la salida de un córner, que sentenciaba la situación antes de llegar al ecuador de un primer asalto que dejó a las de Paco muy magulladas.

Con 3-0 se llegó al descanso. Eso supuso una tremenda bolsa de aire para las sevillistas.

Ningún cambio a la vuelta de vestuarios

El descanso debería haber servido para aclarar ideas, pero parece ser que en este partido esa premisa no era más que teoría, pues no varió ni un ápice el desarrollo del juego. Nekane, otra jugadora que vería puerta doblemente, dejó KO al Sevilla en el minuto 47, la Ley de Murphy se cumplió, si algo podía salir, saldría mal. La defensa visitante no hacía aguas, tenía fugas masivas, ya que cinco minutos más tarde el Athletic obtuvo la manita de nuevo por mediación de Nekane, que se mostró muy eficaz en el interior del área chica. Las fugas masivas derivaron en tsunamis cuando tres minutos después al quinto entró la sexta unidad bilbaína gracias a Lucía García, Joseba Agirre le endosó un set a cero a Paco.

Las locales vieron saciadas sus ansias de gol, así que tras terminar de perforar la meta de Ramos, el bloque sevillano se recompuso y pisó en varias ocasiones en área vizcaína, pero el resultado ya era una losa importante y no pudo tener ni la mínima recompensa en forma de gol.

El estado del Sevilla FC Femenino está más enconado que nunca. Si al regular juego, la mala fortuna y los peores resultados le sumas que la suerte sí sonríe a los rivales inmediatos como al Sporting de Huelva, poco más queda que objetar.