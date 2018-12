El Alcorcón B abrió el puente con un buen sabor de boca

Los equipos filiales del Alcorcón (a excepción del Alcorcón C), no vieron interrumpidas sus respectivas competiciones pese al puente del pasado fin de semana. El Alcorcón B jugó el pasado jueves y consiguió un gran triunfo en el campo de Villaverde San Andrés. Por su parte, el Juvenil tuvo jornada doble, primero el jueves y luego el domingo, aunque no fue capaz de ganar ni al Santa Marta ni al Atlético de Madrid, perdiendo ambos encuentros por la mínima.

El equipo de Dani Guindos logró superar a uno de los equipos más en forma de la competición en un partido que se decidió en el minuto 87 con el gol de delantero alfarero Mario Losada, que anotó su quinto tanto de la temporada. El encuentro fue muy igualado de principio a fin y ambos conjuntos tuvieron sus opciones para llevarse los tres puntos, aunque finalmente la moneda cayó del lado amarillo.

Con esta victoria, el filial sube a la décima posición y mantiene una distancia de ocho puntos con los puestos de descenso, colocándose a su vez a nueve de las posiciones de playoff. Su rival en la próxima jornada será el Vicálvaro.

Ese mismo jueves también disputó su encuentro el Juvenil de Pablo Nozal. Tras el gran triunfo conseguido frente al Extremadura UD en la pasada jornada, el equipo alfarero volvió a tropezar, esta vez frente al Santa Marta, uno de sus rivales directos en la clasificación, por 0-1.

Solo tres días después, los amarillos arrancaron la segunda vuelta del campeonato recibiendo al actual líder de la liga, el Atlético de Madrid. El equipo alcorconero mejoró la imagen mostrada en la jornada anterior, pero volvió a caer por la mínima. El tanto colchonero lo anotó Cédric desde el punto de penalti en el minuto 25 de la primera parte.

Con estas dos derrotas, los alfareros vuelven a ocupar posiciones de descenso y en la siguiente jornada visitarán al Aravaca.