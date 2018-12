Ernesto Valverde: "Saldremos a ganar como lo hacemos siempre"

Después de haber consolidado el liderato en la competición doméstica, habiendo ganado el derbi catalán la pasada jornada con goleada incluida, los de Ernesto Valverde tienen por delante el reto de cerrar la fase de grupos de la UEFA Champions League con victoria, habiéndose clasificado y conseguido la primera posición.

Enfrente estará un equipo que nunca pone las cosas fáciles y que comandado por Mauricio Pochettino, buscará sellar su pase a los octavos de final de la máxima competición final, jugándoselo todo a una carta junto al Football Club Internazionale Milano de Luciano Spalletti, ya que se encuentran empatados a puntos.

Antes de dirigir la última sesión preparatoria, previa a recibir al conjunto británico en el Camp Nou, Ernesto Valverde ha comparecido en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para valorar la dificultad del partido, hablar sobre el rival y contestar a otras preguntas en la que jugadores como Arturo Vidal, Ousmane Dembélé o Philippe Coutinho, han copado todos los focos de atención.

Sobre el partido que se espera, teniendo en cuenta que ellos no se juegan nada y que el rival se juega mucho, el técnico cacereño ha comentado: "Espero un partido duro porque ellos son un equipo con una gran fortaleza física y táctica y necesitan ganar para poder clasificarse. Nosotros ya estamos clasificados, lo hemos logrado por méritos propios, y esta situación ya la vivimos el año pasado cuando el Sporting de Portugal vino a jugarse la clasificación y ganamos".

Sobre la posibilidad de cambiar el once inicial teniendo en cuenta que siempre viene bien dosificar y que podría reservar a algún titular, habiendo obtenido ya la clasificación, Ernesto Valverde ha comentado: "Mañana habrá algún cambio. Algún jugador que ha estado con molestias como Luis Suárez no entra en mis planes. Cuando veáis la alineación, veréis si está Messi, pero lo importante es que los que salgan al campo salgan motivados porque delante van a tener un equipo que se la está jugando. Nuestra intención es ganar. Respetamos al Tottenham, pero nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo. Nos gusta esta competición y saldremos a ganar como lo hacemos siempre".

Por último, el técnico cacereño, preguntado por una hipotética final disputada ante el Real Madrid en el Wanda Metropolitano, ha comentado: "Mientras estemos nosotros, me encantaría cualquier rival. El partido de ayer fue espectacular por la tensión que se vivió, por la emoción. Ya veremos qué ocurrirá en la final. Que estemos nosotros me encantaría, el rival me daría igual".