Albacete - Osasuna: puntuaciones de Osasuna de la decimoséptima jornada de LaLiga 1|2|3

Osasuna consiguió rascar un punto en un campo difícil como el Carlos Belmonte. Los navarros comenzaron ganando gracias a un gol anotado de penalti por Roberto Torres. El partido se complicó, por unos graves fallos en defensa, y fueron 2-1 al descanso. En la segunda parte, Osasuna no paró de pelear y de intentar empatar. Con la salida de Kike Barja y Juan Villar llegó el empate, de ellos fue el gol.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Rubén

7| Salvador. Al guardameta rojillo le encajaron dos goles, pero también salvó al equipo. Rubén no empezó de la mejor manera, pero su progreso ha sido notable, ha ido de menos a más. Con algún fallo que se podía evitar: en el primer tanto por ejemplo, manteniendo la posición podía haberla parado. El portero evitó varias veces disgustos para los suyos, a falta de unos minutos y con el Albacete con dos menos, paró una ocasión clara de Rey Manaj.

Lillo

5| Desafortunado. Partido para olvidar en la defensa de Osasuna. Lillo rompió el fuera de juego en el segundo gol del Albacete, dejando a los rivales en posición correcta y muy solos. No estuvo fuerte en defensa y el club navarro sufrió.

Unai García

5| Inusual. Osasuna en defensa no está bien y sorprendentemente Unai García tampoco. El canterano no tiene a la afición acostumbrada a jugar a bajo nivel. En el primer gol del Albacete, el navarro deja rematar al rival, un fallo que costó el gol.

David García

5| Inestable. A David García le faltan minutos y rendimiento. El navarro no ha jugado mucho y se nota, le falta confianza y comete varios fallos. El segundo gol llegó de una falta muy innecesaria suya. En defensa no estuvieron bien, y tuvo fallos. Aun así subió a rematar varias veces y tuvo ocasiones rematando de cabeza.

Clerc

6| Trabajador. Clerc esta temporada ha ido de menos a más, y el sábado fue el que mejor estuvo en defensa. Perdió algún balón, pero también recuperó y como lateral subió por la banda creando peligro y centrando. El gol de Zozulia puede ser dudoso, ya que antes hay una posible falta sobre él.

Oier

7| Carácter. El mejor Oier lo está viendo la afición esta temporada en el mediocentro. El navarro recuperó y distribuyó bien el balón, junto a Mérida empezaron el juego. Además, casi mete gol. Llegó al rechace y disparó muy bien, pero el balón pegó en el larguero. Su lucha, entrega y garra es indiscutible.

F. Mérida

6| Creador. Desde que volvió Mérida, la mejora de Osasuna es notable. El rojillo tiene un gran nivel y junto a Oier son importantes. Arrasate y la afición cuenta y confían en ellos. Su salida de balón y sus recuperaciones son muy buenas. Probablemente, no fue su mejor partido, pero no estuvo mal. Estuvo atento en los rechaces y acabó varias veces las jugadas disparando desde lejos.

Nacho Vidal

5| Regular. Nacho Vidal tuvo un partido regular, jugó por la banda y le faltó acierto. Peleó cada balón y cometió faltas cuando tenía que hacerlo. Una de ellas fue dura, y lo podía haber evitado. Tuvo unos muy buenos minutos que consiguió hacer buenas jugadas.

Rubén García

5| Inestable. Regular partido de Rubén García, que no jugó como tiene acostumbrada a la afición. No acertó ni con los pases ni con las recuperaciones. En los disparos de falta tampoco estuvo muy acertado.

Roberto Torres

6| Calidad. Torres está a un gran nivel y eso se nota. El navarro técnicamente aporta mucho con sus pases y pelea. Aun así, es verdad que no fue su mejor partido y que los disparos de falta no fueron buenos. El primer gol de los rojillosfue anotado por Torres desde los once metros.

Brandon

7| Pelea. El jugador balear completó un gran partido a pesar de seguir sin conseguir el gol. Brandon se caracteriza por su lucha y pelea de cada balón, en este partido fue. El delantero llevaba tres jornadas sin jugar, y aun así salió a un gran nivel y rendimiento. Además provocó muchas faltas a favor, saliendo a la contra y creando peligro. El penalti señalado y anotado por Torres, lo cometieron sobre él.

Juan Villar

8'| Hombre gol. Juan Villar, el hombre gol de Osasuna. El delantero tiene una capacidad enorme de conseguir anotar y aunque salió del banquillo marcó el gol del empate. El remate de cabeza con el que anotó es espectacular con un giro de 180º. No fue su único remate peligroso, no jugó mucho pero tuvo ocasiones de marcar y creó peligro. Osasuna no había tenido un delantero como él, ya suma siete goles.

Xisco

S.C| Salió desde el banquillo y no hizo nada destacable, tampoco falló.

Kike Barja

8| Garra. Qué suerte tiene Osasuna con Kike Barja. El navarro está a un buen nivel y su pelea es incuestionable. Por la banda crea mucho daño al rival, lucha cada balón además. Salió del banquillo y demostró que debe ser titular. El segundo gol viene de un gran centro de Kike Barja, una asistencia buenísima.

Jagoba Arrasate

6| Atrevido. El técnico volvió a mover el banquillo y sacó un once diferente. La verdad es que Arrasate lo tiene difícil, ya que el nivel de todos es alto y lo tiene complicado para elegir a los que juegan. El once del sábado quizás no es el mejor, pero está bien que de minutos a todos para que rindan y otros descansen. Arrasate confía en todos jugadores y ha conectado tanto con la afición como con los jugadores. Sus cambios fueron buenos y vinieron bien al equipo. Kike Barja y Juan Villar fueron los responsables del segundo gol, ambos salieron desde el banquillo con ganas de luchar y llevarse algún punto. Por sacar un fallo, los tendría que haber sacado antes.

Media de equipo

6'14| Buen partido en general del conjunto rojillo. Consiguió un punto en un campo difícil contra un rival directo. El equipo que ha creado Arrasate gusta. Pelea cada balón, juega a un buen fútbol y mueve bien el esférico.