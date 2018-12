Carlos Martínez: "Me encontré bien y traté de hacer las cosas lo más sencillas posibles"

El Real Oviedo volvió a los entrenamientos para preparar el siguiente compromiso ante Granada CF, actual líder de la Liga 1|2|3. El encargado de pasar por la sala de prensa fue el defensa Carlos Martínez, una de las novedades en el once de Anquela. El lodosano habló de cómo se sintió jugando desde el inicio tras muchos meses de lesión, además de situarse en una posición inusual para él: "No tengo ningún problema de central o de lateral, pero era mucho tiempo sin jugar titular. Me encontré bien y traté de hacer las cosas lo más sencillas posibles. Lo que necesito es ritmo para ir encontrándome bien y es para lo que trabajo."

El defensa da sus sensaciones: "Malas, porque cuando pierdes siempre son así. Una pena, era una buena oportunidad de continuar en casa con la racha que llevábamos. Se puso el partido muy pronto a favor, pero casi ni pudimos saborearlo. Los dos goles llegaron muy pronto, es verdad que el equipo lo intentó, pero después de jugó muy poco. Fue un partido disputado, con pocas ocasiones, ellos aprovecharon dos de las tres o cuatro que tuvieron, y nosotros el palo de Javi con el empate. Luego el segundo tiempo fue de mucha interrupción, muchas faltas. No logramos hacer jugadas porque el partido estuvo mucho tiempo parado."

El vestuario se tiene que enfrentar a un duro golpe y recomponerse lo antes posible ante el siguiente compromiso. El defensa azul habló de ello: "Siempre afectan, pero el martes hay que venir con las pilas cargadas. Tenemos una salida muy complicada, ante el Granada, uno de los mejores equipos y tiene que ser una motivación. Después del tropiezo de ayer tenemos un buen campo para ir con todas las ganas del mundo a por los tres puntos.·

La expulsión de Javi Hernández añade otro jugador a la numerosa lista de bajas, y por este tema también fue preguntado: "Está claro que te restan en potencial, pero esto es fútbol, y en todos los equipos las hay. Lo que hay que intentar hacer es que se noten lo menos posible. Es momento de que la gente asuma responsabilidades y así tiene que ser", finalizó.