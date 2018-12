Antoñito: ''Ha sido una victoria muy trabaja y complicada 

Tras vencer en Anoeta, el Real Valladolid ha vuelto a ejercitarse este lunes para recuperarse tras el partido de este pasado domingo. Antoñito ha sido el encargado de analizar el triunfo en sala de prensa. El futbolista blanquivioleta ha destacado que la victoria frente a la Real fue "muy trabajada y muy complicada".

Un gol de Antoñito el pasado domingo, frente a la Real Sociedad, fue decisivo en la victoria de un Real Valladolid que recuperó la sonrisa en Liga tras cinco partidos sin vencer. Por ello el lateral derecho ha pedido este lunes “que no pare esto” y ha puesto en valor la importancia del grupo por encima de todo.

En el terreno más personal, y tras anotar el gol de la victoria, ha comentado entre risas que "parece que es más fácil meter goles en Primera que en Segunda". "La verdad es que he tenido un poco de suerte de cara al gol y esperamos continuar si son tres puntos, esperamos meter muchos más".

Sobre su tanto en Anoeta, ha indicado que "cuando salió Moyá no me lo esperaba y cuando me lo encontré le di un poco con la cadera y no lo pensé mucho porque si lo pienso lo fallo".

Dos dianas de Antoñito que han supuesto victorias importantes fuera de casa. Pero el sevillano puso el foco en el grupo: “Suma el equipo, no son puntos míos sino de todos, me alegra mucho que mis goles sirvan para puntuar, que no pare esto”.

Estás en Primera y hay partidos en los que por pequeños detalles no puntúas como en Leganés, y días como este pasado domingo que había que ser un poquito más agresivos defensivamente y el resultado fue justo", ha apuntado el futbolista pucelano.

La diferencia entre jugar en casa y fuera: "Nosotros en casa tenemos mucho la pelota y cuando tenemos un pequeño fallo nos esperan atrás. El equipo está cómodo, tanto fuera como dentro, el equipo intenta jugar en casa un poquito más".

Por último, el lateral derecho apuntó que “una vez pasada la barrera de los 20 puntos, el equipo espera ya los 30” y buscó similitudes con el próximo rival, el Atlético de Madrid: “Está arriba por méritos propios, es un espejo en el que mirarnos, similar a nuestro tipo de juego, van todos a una. Va a ser un partido bonito, y también para puntuar, por qué no”.