Brujas-Atlético: A cerrar la fase de grupos como primero

El Atlético de Madrid está ante su última oportunidad de ser primero de grupo. El cuadro madrileño se mide esta noche al Brujas (21.00, Movistar Liga de Campeones 1) en un encuentro que podría parecer intrascendente, pero se ha convertido en un partido fundamental para los intereses rojiblancos, ya que la lucha por el primer puesto está que arde, más que nunca.

Ante la cenicienta del grupo, el Atlético quiere seguir sumando. El buen trabajo realizado en la última semana, con dos goleadas contra el Sant Andreu y un rival directo como el Alavés, con una gran solidez defensiva y buena puntería, hacen que el equipo de la capital de España quiera seguir con su buena tendencia en la máxima competición continental, en la que ha tenido muchos altibajos en esta fase de grupos, en un grupo que a priori no era muy exigente, pero sin algo se sabe es que no te puedes confiar nunca.

La Champions exige lo máximo siempre, y eso significa no despistarse jamás, ante ningún equipo. Al Atlético de Madrid le ha costado en algunos momentos, en cuanto a juego y eficacia de cara a portería, pero en este punto, llegó la mejor versión rojiblanca en Liga de Campeones. No es un desplazamiento nada fácil el partido en Bélgica, ya que el estadio del Brujas, es muy complicado, ya que la afición lo convierte en una olla a presión, pero si hay un equipo que puede tirar abajo el muro, ese es el colchonero.

Brujas: Un equipo duro y correoso

El equipo local, el Brujas está pasando ahora un momento de contrastes. Es uno de los conjuntos más potentes de la liga belga, pero no puede pasar de la tercera posición, por detrás del Genk, el líder del campeonato y el Royal Antwerp, estando a 5 y un punto, respectivamente, de los dos primeros clasificados en la tabla de la liga. Tras vencer, y de forma holgada además, a uno de los históricos del campeonato, el Standard de Lieja, por tres goles a cero, en el siguiente encuentro cayó por dos a uno ante el Beveren, el antepenúltimo de la liga, demostrando esos matices que tiene el Brujas.

Con jugadores como Wesley o Mitrovic, el equipo belga tiene buenos ingredientes para dar mucha guerra a cualquier equipo. Es uno de los conjuntos con más prestigio de toda Bélgica y con mucha experiencia en Europa, ya que en los últimos años, ha estado repitiendo en las máximas competiciones europeas durante muchas temporada y siendo uno de los clásicos en la Champions para los equipos españoles, ya que siempre les tocaba a los cuadros de nuestro país.

Atlético: Equipo de subidas y bajadas

Por su parte, el Atlético de Madrid se la juega en Brujas siendo un equipo de montaña rusa. No hay dos partidos iguales del equipo rojiblanco. No es gris, es blanco o negro, o es un encuentro casi perfecto por parte de los de Simeone, o es un choque realmente malo a nivel de juego. No hay un punto medio, es un cuadro de extremos el que está llamado a ser uno de los favoritos para conquistar la Liga de Campeones, que además la final se disputa en casa, en el Metropolitano.

Dentro de todos los matices con los que cuenta el Atlético de Madrid se encuentran los grandes jugadores con los que cuenta. El equipo rojiblanco, que está en estos momentos, en una gran situación, tiene a algunos de los mejores del mundo. Pero eso no es lo mejor, sino que cuenta con jugadores con un potencial enorme, como es el caso de Rodri, en el que se está fijando todo el mundo tras llegar esta misma temporada y hacerse de forma indiscutible con un puesto en el once de Simeone, algo que siempre llama, porque con el argentino es muy complicado, casi imposible, ser titular fijo.

Es por ello que la exigencia es muy alta. Todos esperan cosas muy altas por parte del Atlético, y nadie se conforma con nada. Ese incoformismo es la clave para poder llegar al trono de Europa con la Champions. Esa es la meta, lo que lleva ansiando la gente en el Atlético desde hace mucho tiempo, y es lo que necesita la afición. Este año la final es en el Metropolitano, lo que supone que crezca de forma exponencial la presión para los madrileños, uno de los grandes favoritos todos los años.

Un antecedente bueno para el Atlético

El antecedente más inmediato del enfrentamiento entre estos dos equipos es el partido de ida, disputado en el Metropolitano. Allí, el Atlético de Madrid se impuso por 3 goles a uno al cuadro belga delante de su afición. Con un doblete de Griezmann y otro de Koke, los de Simeone sumaron 3 puntos que fueron importantes, a pesar de que hubo un momento en el que el Brujas llegó a empatar el partido con un latigazo desde fuera del área que sorprendió incluso a Oblak, que estaba muy atento en todo momento.

Simeone, consciente de lo que puede hacer el Brujas

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, pasó por rueda de prensa antes del encuentro ante el Brujas, y como no podía ser de otra manera, fue cuestionado por su punto de vista del rival de este encuentro.

"Podemos hablar por lo que hemos visto. En el primer partido con el Mónaco hizo un buen partido que se les escapó, luego compitió en Madrid. Perdió puntos al inicio y pudo haber sacado más. En consecuencia de esto veo un equipo competitivo, muy bien trabajado. Es verdad que ha competido de la mejor manera. Ha sufrido lesiones que han influido. Esperamos un partido complejo, de Champions. Donde todos quieren ganar y posicionarse en Europa", aclaró.

Convocatorias del Brujas - Atlético

Brujas: Todavía no se ha hecho pública

Atlético de Madrid : Adán, Oblak, San Román; Godín, Filipe, Arias, Giménez, Montero; Thomas, Koke, Saúl, Lemar, Rodrigo, Gelson, Vitolo, Joaquín; Griezmann, Kalinic, Correa y Borja Garcés.