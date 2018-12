Denis Silva: "Ha estado apretado"

Juvenil A del Fútbol Club Barcelona no pudo terminar la fase de grupos de la UEFA Youth League con una victoria. Los azulgrana se vieron superados por un Tottenham más efectivo, que hizo valer su necesidad de conseguir la victoria. Los ingleses fueron ligeramente superiores a su rival sobre el césped del Miniestadi. No obstante, esta derrota no afectó en nada a los azulgrana, que pasan como primeros de grupo a las rondas eliminatorias. Esto decía Denis Silva en su breve análisis de los 90 minutos.

"Sabíamos que era un partido muy complicado. Ellos hacen muy buen fútbol con muy buenos futbolistas. Si queríamos igualar su presión teníamos que hacer como en la segunda mitad, ir muy arriba, con mucha valentía, presionando casi hombre contra hombre para intentar que no saliesen de esa manera. En la primera parte nos han dominado, hemos tenido ocasiones pero no estábamos acostumbrados y nos ha hecho daño. En la segunda parte hemos mejorado pero ellos nos han hecho el segundo por un error en el juego y se ha acabado el partido", comentó el técnico.

Silva se mostró orgulloso del pase de su equipo, algo que no ha sido tan fácil si se mira los rivales que ha tenido el FC Barcelona. Y es que tres canteras potentes han pasado por la Ciudad Condal para poner en apuros a otra que también tiene muy buena fama. No obstante, el trabajo bien hecho tuvo su recompensa, los azulgrana conseguían el pase con una jornada de antelación, por lo que esta derrota no afectaba en términos de clasificación.

"Nos ha tocado un grupo de mucho nivel. El Inter de Milán ha conseguido la victoria. El Tottenham es un equipo al que nos costó ganarle en la ida y aquí se han llevado ellos los puntos. El PSV sufrimos para ganarle en ambos partidos. Hemos pasado como primeros con un partido de margen. Ha estado muy apretado, era un grupo muy complicado", finalizó.