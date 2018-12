Míchel: "Tenemos la sensación de que cada error nuestro nos penaliza demasiado"

Llegan las fiestas y, de momento, el Rayo Vallecano sigue sin mucho que celebrar. Semana negra para el conjunto franjirrojo que ha visto, en menos de 5 días, como se desvanecía su ventaja en Copa del Rey, quedando eliminados frente al Leganés; y como, en un gran partido táctico contra el Real Betis, también volvieron a Madrid sin premio.

En un Benito Villamarín a rebosar, se presentó el Rayo Vallecano dispuesto a resarcirse de la eliminación copera y de poder seguir sumando puntos que le hagan estar más cerca de los puestos de salvación. El rival, el Betis de Quique Setién, el cual no les iba a poner nada fácil puntuar en su estadio. Sin embargo, las previsiones de “favoritismo” hacia el equipo verdiblanco se desvanecieron en cuanto empezó el partido. Sin hacer mucho ruido, el Rayo le cedió la pelota al Betis y comenzó a tejer el partido desde atrás. Incomodando al conjunto sevillano poco a poco comenzaron a subir las líneas hasta tener al Betis contra las cuerdas al borde del descanso: “Ha sido una primera parte igualada. Hubo alternativa por los dos lados. La posesión era del Betis, como es normal, ya que nosotros buscábamos las transiciones y meter gente por dentro. Hasta el penalti. Tras él no hemos podido hacer nada mas”, declaraba un Míchel abatido.

Un penalti que llegó en los mejores momentos del Rayo Vallecano sobre el terreno de juego. Una jugada muy comprometida de Jordi Amat, que llegó incluso a ser revisada por el propio árbitro tras la indecisión del VAR, sobre lo que el técnico rayista opinó al respecto: “Son jugadas fortuitas. A veces pienso que la apreciación inicial del árbitro suele ser la más real y la más acertada. Por ello para mi si no señala en un principio penalti no debería pitarlo porque hay más jugadas y toques durante el partido que no se revisan más tarde”.

Sin embargo, lejos de tirar la toalla, el Rayo siguió apretando en las que tenía, sin mucho acierto. El tren solo pasa una vez, o eso dicen, y el conjunto dirigido por Míchel bien lo tiene que saber, pues seguidamente llegaría el segundo gol, una obra maestra de Sidnei rememorando al mismísimo Beckenbauer, que ya no se movería del marcador. Una falta de gol que ya preocupa a su propio técnico, que quiso dar su punto de vista acerca de ello: “Lo importante hoy era crear ocasiones, y lo hemos hecho, pero no hemos sabido materializarlas. Tenemos la sensación de que cada error nuestro nos penaliza en exceso y de que nos cuesta mucho marcar gol. Ya nos pasó en los partidos anteriores, como contra el Leganés”, manifestó.

Falta de gol que puede acentuarse aún más si cabe en el próximo encuentro en el Bernabéu, debido a la baja de Raúl de Tomás, a la que Míchel deberá buscar una alternativa: “Es una baja importante e intentaremos suplirla de la mejor manera posible. Sacaremos un buen once para intentar competir de la mejor manera en el Bernabéu”. Espera el Real Madrid.