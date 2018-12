El Rayo ha mostrado su descontento con el VAR

Por circunstancias de la vida, o más bien del fútbol, el Rayo Vallecano no ha tenido demasiada suerte desde la implantación del VAR. La última demostración, en el Benito Villamarín. En una acción que había pasado desapercibida para el colegiado, la tecnología intervino para tratar de hacer justicia. El árbitro que estaba sobre el césped, acabó viendo la jugada y decretando que Amat, intentando golpear el esférico, más bien chocó contra el rival, y esto provocó la pena máxima que cambió el partido. Un penalti que Lo Celso transformó y los de Vallecas se vinieron abajo.

El VAR, perjudicial para el Rayo Vallecano

Ante esta circunstancia, los jugadores del equipo madrileño se mostraron críticos con la tecnología. Y no solo ellos, Míchel también quiso compartir su opinión acerca del VAR y de la acción citada anteriormente: "El penalti nos ha condicionado. Son decisiones arbitrales. Son jugadas fortuitas que muchas veces la apreciación real del árbitro en el momento es la más real. Para mí si él no pita penalti en la primera acción, no debería haberlo mirado. Hay muchas acciones en el partido donde hay contactos y no se revisan", aseguró.

Pozo, por su parte, considera que la acción no fue tan clara como para ser penalti: "Al final el VAR, en una jugada dudosa, en un partido tan igualado, y una situación en la que nos encontramos, nos ha perjudicado. La jugada es muy rápida. Son lances del partido que ocurren muchas veces. Pero esta vez se ha decidido pararlo y revisarlo. Al final eso nos ha perjudicado muchísimo", afirmó.

El árbitro parando el encuentro | Fotografía: La Liga

También quiso mostrar sus impresiones acerca de esta polémica Dimitrievski: "Ha sido todo muy rápido. Es lo típico de que siempre pitan penalti. No lo vi muy bien. Han decidido pitar penalti y mala suerte para nosotros. Esa jugada es muy rápida también para Amat, no puede reaccionar de otra manera", apuntó el guardameta.