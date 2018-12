El rompecabezas de Granada

Ante el Almería, el Real Oviedo tan solo pudo contar con 13 jugadores del primer equipo, contando a Omar Ramos que todavía no ha completado una semana de entrenamientos tras su llegada. A esto se le suma que Javi Hernández, a pesar de ser considerado futbolista del filial, tampoco podrá viajar a Granada al haber sido expulsado en el último encuentro liguero.

Las bajas se están convirtiendo en un problema para el Real Oviedo, ya que afectan a todas las líneas del equipo y merman físicamente una plantilla que da nivel para lograr algo mejor a lo que está logrando actualmente, especialmente por la falta de efectivos. El peor sitio ahora mismo es la defensa, donde hay un mayor número de bajas. A la expulsión de Javi Hernández se le suma las lesiones de Juan Forlín y Carlos Hernández, aunque Bolaño ha cumplido su partido de sanción y podrá volver al equipo. El problema es que el zaguero que mejor rendimiento ha ofrecido es el canterano del Real Madrid, Javi Hernández, quien se perderá su primera convocatoria en varios meses por culpa de la cuestionable expulsión sufrida en el Carlos Tartiere.

Considerando a Saúl Berjón hombre del medio del campo, aunque en la banda, la baja producida el día del derbi asturiano sería la más sensible de la medular. Aunque por lo general juega algo más adelantado, es cierto que el ovetense baja mucho a asociarse con Tejera, y su sustituto está siendo Javi Muñoz, hombre que ocupa la posición de mediocampista generalmente (y que está rindiendo a gran nivel). Lo más significativo de esta lesión es que Saúl Berjón es, posiblemente, el mejor jugador en la plantilla ovetense por calidad, y aunque esta temporada ha firmado algunas actuaciones ramplonas, su gol en el último minuto ante el Osasuna, y su indudable calidad, hacen de su baja una muy importante. Positivamente, en los entrenamientos se ha podido ver al ovetense ejercitarse junto a sus compañeros, por lo que su vuelta al juego podría ser inminente. Además, aunque se produjo la rescisión de contrato de Aarón Ñíguez, la plantilla ha ganado en calidad con la incorporación de Omar Ramos.

Omar Ramos podría ganar importancia con tanta lesión | Imagen: Real Oviedo

Finalmente, la línea de ataque también se ve afectada por la baja del delantero más trabajador de los tres con los que cuenta el primer equipo, Joselu Moreno. El andaluz, aunque todavía no ha cogido ritmo anotador esta temporada, se ha convertido en uno de los más queridos por una afición exigente, y no por su calidad con los pies o su gran disparo (exhibido en la jugada en la que sufre la lesión ante el Reus), sino en su entrega cada partido. Nadie en todo el Oviedo presiona como él, y se está notando su ausencia ya que Ibrahima Baldé se muestra perdido sin el de Cayarta a su lado. El senegalés no va tan agresivo a la presión como Joselu, y esa falta de acoso está acomodando a los rivales a la hora de sacar el balón jugado. Además, Ibra se ha beneficiado del respeto que Joselu impone en la zaga rival, ya que ha contado con mayor espacio para anotar goles en los encuentros en los que el andaluz se ha visto seco de cara a portería, y desde que falta en el once titular, el delantero africano sufre para contar con ocasiones claras.

Anquela tendrá que ponerse las pilas y tomar decisiones arriesgadas ante tanta baja, tanto mirando a la cantera para utilizar a chavales del filial, como mover algunas fichas para que algunos hombres jueguen en perfiles diferentes, pero sin restar rendimiento general al equipo. El técnico jienense se enfrenta este sábado 15 (a las 16:00 h) a un examen de oposición en Granada. Ya se verá si saca plaza o no.