Koke: "Seguro que algunos equipos no nos querrán ver, ahora a  intentar pasar los octavos"

Tras el empate cosechado en el Estadio Jan Breydel, tanto el entrenador como diversos jugadores realizaron declaraciones acerca de sus impresiones acerca del partido disputado así como de la próxima eliminatoria a disputar en la que, tras acabar segundo de grupo, se intuye que tocará un duro rival.

Simeone, en rueda de prensa, valoró la actitud de sus jugadores en el partido: "Hicimos un partido en el que siempre buscamos ganarlo, desde el principio hasta el final. Creo que en el primer tiempo tuvimos más oportunidades de ponernos con ventaja la segunda parte ya fue más pareja. Lástima que no pudimos tener la precisión para encarrilar el partido". Sobre el pase a la siguiente ronda, el entrenador argentino fue claro: "Estoy feliz, llegamos a octavos de final".

Koke habló en la zona mixta acerca de los condicionantes ocurrido en el partido: "El campo no estaba en las mejores condiciones pero estamos acostumbrados a jugar en cualquier campo y somos profesionales y hay que jugar bien donde te toque". Sobre el empate cosechado, opinó que "teníamos la oportunidad de ser primeros, no ha podido ser. Nos ha faltado precisión en los metros finales y en el fútbol cuando no eres preciso y no marcas goles no ganas partidos". Respecto a la próxima eliminatoria insistió en que "nuestro objetivo era clasificarnos y lo logramos, una pena no ser primeros. Contra el rival que nos toque vamos a tener que hacerlo muy bien".

En la misma dinámica del canterano Koke hizo sus declaraciones Rodrigo, donde afirmó acerca del partido que "hemos tenido bastantes ocasiones, sobre todo en la primera parte, y no las hemos materializado. Nos ha faltado esa pizca de fortuna". Respecto a las concesiones que dieron a los locales, indicó que "solo recuerdo la de Oblak cuando estábamos ya a la desesperada. El equipo ha demostrado que tiene potencia". Respecto al cruce que le espera en la próxima eliminatoria declaró que "queríamos ser primeros, a intentar pasar como si hubiéramos sido primeros. Hay que mentalizarse de que nos va a tocar un equipo difícil".