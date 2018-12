Miranda: "Messi me dijo que disfrute"

Juan Miranda y Carles Aleñá fueron los dos protagonistas indiscutibles de la velada que ofrecieron FC Barcelona y Tottenham Hotspur en un Camp Nou que rozaba la media entrada. Ambos futbolistas, el primero militante del filial, y el segundo recién nombrado jugador del primer equipo, disputaron sus primeros minutos con la camiseta azulgrana en un partido de la UEFA Champions League, jugando ambos como titulares. Con el dorsal 27 a la espalda, el futurible relevo de Jordi Alba en el lateral zurdo se mostró muy feliz tras el debut, atendiendo a los medios tras el empate a uno cosechado por el conjunto de Ernesto Valverde.

Miranda, que ya había debutado con el primer equipo en Copa del Rey esta temporada ante la Cultural Leonesa, cuajó sus primeros minutos en la máxima competición europea ante uno de los conjuntos más destacados del panorma futbolístico. En este sentido, el lateral desveló los consejos recibidos por sus compañeros, entre ellos Leo Messi, antes de su debut: "Me han dicho que tenga tranquilidad. Messi me dijo que disfrutase del momento, que sea yo mismo. Junto a Leo todo es más fácil".

Por otro lado, el joven lateral hizo referencia también a jugar en el Camp Nou: “El Camp Nou impresiona, es un estadio muy grande. Es muy distinto a jugar en Sant Cugat, por ejemplo, con todos los respetos”, destacó. Miranda también destacó sus sensaciones en sus primeros minutos en Europa: "Lo quise hacer todo bien, pero es cierto que todo no sale"

El lateral zurdo, alabó también a su referente en la posición, Jordi Alba: "Es buenísimo. Aún le queda mucho por dar. Mi sitio está ahora en el filial”. Finalmente, al ser preguntado por otro de los nombres de la actualidad culé, Ousmane Dembelé, el canterano no quiso mojarse al respecto: "El tema de Dembélé es suyo y del club. En eso no me meto".