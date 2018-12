Alberto Guitián: "Estoy eternamente agradecido y por eso no dudé en venir para sumar"

Guitián asegura que llega “con muchísimas ganas de ayudar al equipo para salir de una mala dinámica, de la que estoy seguro que puede salir". Desde su salida, "he seguido casi todos los partidos del Real Zaragoza y este año se empezó bien... pero cada año es más complicado, confío plenamente en la plantilla y estoy seguro que saldremos adelante". Sobre esa polémica salida en 2016 ha asegurado que “Pensándolo durante este tiempo, debí salir al cruce de comentarios y cosas que se me asignaban que no eran ciertas. Nada de eso es cierto. Viniendo y demostrando que quiero estar aquí de nuevo es suficiente para despejar cualquier bulo o comentario”

Asimismo ha señalado que "desde que me fui siempre he pensado en volver porque estoy muy agradecido al club". Me dieron la oportunidad de mostrarme en el fútbol profesional más allá de que estuviera en Primera en el Sporting, estoy eternamente agradecido y por eso no dudé ni un momento en venir para sumar", ha añadido Guitián.

A pesar de no contar con muchos minutos de juego el cántabro asegura que “entreno siempre al máximo. Estoy preparado para jugar el domingo si el mister quiere”.

También ha contado la buena relación que mantiene con Javi Ros, con quien coincidió en su anterior etapa: “Hablo casi a diario con Javi Ros. Desde que le conté que Lalo quería que viniera, ha estado como loco para que viniera. Piensa que se puede sacar esto adelante y por eso he venido”.

Además ha comentado que habló con Grippo: “Había hablado con Lalo que era un detalle que Grippo siguiera con el 6 y yo coger el 25. Le he pedido disculpas y me ha dicho que no había ningún problema”.