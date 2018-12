Previa Málaga - Cádiz: duelo de altos vuelos en la Rosaleda

“El partido contra el Málaga es apasionante para vosotros, pero no para nosotros”. Así de contundente se mostró Álvaro Cervera tras el partido contra el Rayo Majadahonda. Y no es para menos. Pese a que el equipo amarillo lleva siete partidos consecutivos ganando, la diferencia entre el equipo malagueño y el equipo gaditano es bastante grande. Aun así, los pupilos de Cervera no van a ir a la Costa del Sol de vacaciones. La única intención de los amarillos es cosechar unos tres puntos que no solo los situaría cerca de los puestos de ascenso directo, sino que también le daría confianza para afrontar los siguientes encuentros contra dos huesos duros de roer: Deportivo y Osasuna. El encuentro, sin duda alguna, será emocionante.

El Málaga, un equipo muy fiable como local

La temporada para el Málaga empezaría de fábula. 15 de 15 puntos lograron obtener en las primeras cinco jornadas. Sin embargo, poco a poco, han ido perdiendo fuelle, algo que le ha llevado a perder el liderato de la división. Contra el Cádiz, el conjunto malagueño vivirá una autentica prueba de fuego que, de pasarla, sería como dar un golpe encima de la mesa.

No obstante, Muñiz, técnico del conjunto blanquiazul, no lo ve así. “¿Derbi decisivo? Queda mucha liga todavía, quedan muchas jornadas, habrá resultados de todo tipo", declaró en rueda de prensa. Asimismo, el entrenador cree que el encuentro frente a los amarillos será “muy igualado, apretado y que se decidirá por pequeños detalles” ya que “llegan en una muy buena dinámica donde le sale todo”.

Actualmente, los boquerones están situados en la cuarta posición de la liga, sumando un total de 32 puntos. Han logrado diez victorias, dos empates y cinco derrotas en 17 partidos de liga. En cuanto a sus números dentro de casa, los malagueños han convertido La Rosaleda en un fortín. Solo el Granada ha logrado cosechar una victoria en el estadio malagueño. Todos los demás cayeron estrepitosamente en el intento.

Los de Cervera buscarán prolongar su racha de victorias

Pese a que el partido será muy complicado, el equipo entrenado por Álvaro Cervera tratará de ponerle las cosas difíciles a un conjunto del que se considera fan de su juego. “Es un equipo serio, ordenado y bien plantado, capaz de sacar partido de los puntos. Me gusta el tipo de juego de los equipos de Muñiz”, dijo en rueda de prensa. A esto añadió que el Málaga, al contrario que el Cádiz, es un equipo “hecho para ascender, solo han recibido dos goles en casa y han perdido un partido. Será muy complicado y difícil de jugar”.

Aun con todo lo dicho, los amarillos irán a competir. A intentar prorrogar una racha de victorias que, pese a que poco a poco parece estar a punto de acabar, se mantiene. Y es que en el partido contra el Majadahonda, el Cádiz no mostró su mejor versión. Los de Iriondo lograron encerrar en su campo a un equipo que no parecía el mismo que, jornadas atrás, goleó por cuatro goles a uno a Las Palmas. Todo esto cambiaría con la entrada de Romera. El delantero almeriense, que entraría por Lekic, batiría con una ajustada definición a un Basilio que poco pudo hacer para evitar el tanto. De esta manera, la racha continuaría y los tres puntos se quedarían en Cádiz.

Esta racha ha dejado a los amarillos como sexto clasificado con 29 puntos en su haber. En total, han sumado ocho victorias, cinco empates y cuatro victorias. En cuanto a sus números fuera de casa, los de Cervera se han consolidado como uno de los más fiables lejos de su territorio, obteniendo tres victorias, dos empates y tres derrotas.

El árbitro del partido

El árbitro del encuentro será el tinerfeño Daniel Trujillo Suárez, del quien, los malagueños, no guardan un buen recuerdo. El trencilla tinerfeño dirigió la pasada temporada el polémico partido Málaga-Valencia en La Rosaleda, donde el conjunto entrenado, por aquel entonces, por el gaditano José González caería por 1-2. Este mismo, tras el encuentro, se mostraría muy enfadado con la actuación del colegiado por “ver algo que no ha ocurrido”.

Esa temporada los malagueños acabarían descendiendo y lo hizo de la mano de Trujillo, a quien el Comité de Árbitros acabaría también bajando de categoría. En total, el árbitro ha pitado cinco veces al Málaga (una victoria y cuatro derrotas) y solo una al Cádiz (una victoria).

Posibles onces iniciales

El equipo amarillo ha confirmado esta mañana los jugadores que volarán hasta tierras malagueñas. En total, Álvaro Cervera ha citado a 19 futbolistas: Cifuentes, David Gil, Carmona, Rober Correa, Marcos Mauro, Sergio Sánchez, Kecojevic, Brian, Garrido, Álex, José Mari, Edu Ramos, Perea, Jairo, Aketxe, Manu Vallejo, Romera, Carrillo y Lekic.

Por otro lado, el Málaga todavía no ha dado información alguna sobre una posible convocatoria. Aun así, Muñiz sabe que, muy previsiblemente, no podrá contar ni con Juankar, Luis Hernández, Koné y Mula por lesión.

