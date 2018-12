El Espanyol se enfrentará al Villarreal en los octavos de Copa del Rey

El azar ha decidido que Espanyol y Villarreal se vean las caras en estos octavos de final de la Copa del Rey. Desde que el Villarreal ascendiera a Primera División por primera vez en su historia en 1998, valencianos y catalanes se han ido enfrentado dos veces por temporada en Liga, menos en las temporadas 1999-2000 y 2012-2013 en las que el Submarino Amarillo estuvo en Segunda División.

Sin embargo, será la primera vez que ambos conjuntos se enfrenten en la competición del K.O español en lo que llevamos de siglo XXI. De hecho, groguets y pericos solo han sido emparejados en Copa anteriormente en dos ocasiones.

La primera sucedió en la temporada 92-93. Aquel año, el Espanyol estaba en Primera mientras que los de Castellón afrontaban su tercera temporada de la historia en Segunda, tras haber conseguido el ascenso en la campaña pasada, y el sorteo determinó que ambos equipos se debían enfrentar en la cuarta ronda de la Copa del Rey. Los blanquiazules, a pesar de conseguir llevarse un 1-2 favorable de Vila – real cayeron estrepitosamente en Sarriá por 1-5. Finalmente, los amarillos acabarían siendo eliminados en cuartos por el Valencia y los barceloneses acabarían la temporada descendiendo a Segunda.

No tendrían que esperar mucho ambos equipos para volver a verse en Copa. La temporada siguiente, el azar volvió a enfrentar a Villarreal y Espanyol, aunque esta vez se trataba de la quinta ronda, equivalente a los dieciseisavos de hoy en día. Esta vez, los pericos, dirigidos por Camacho, se llevaron el gato al agua y tras un 2-0 en Sarriá y un 2-1 en El Madrigal los blanquiazules pasaron de ronda donde cayeron contra el Sevilla. Ese mismo año, el Espanyol acabaría volviendo a la máxima categoría del fútbol español.

Hoy en día, Espanyol y Villarreal han estado muy conectados, sobre todo por la cantidad de jugadores que han pasado por ambas disciplinas. En la actual plantilla del Villarreal hay cuatro ex jugadores pericos: Álvaro González, Javi Fuego, Víctor Ruiz y Gerard Moreno. En la plantilla blanquiazul, por su parte, son tres los ex jugadores amarillos: Diego López, Leo Baptistão y Hernán Pérez. Aun así, no han sido los únicos. Jugadores como Eric Bailly, Roger García, Constantin Galca, Joan Capdevila o Armando Sá han vestido ambas camisetas.

En su último enfrentamiento, correspondiente a la jornada 8 de la presente liga, el Espanyol aplastó al Villarreal en un grandísimo partido de los pupilos de Rubi que consiguieron imponerse por 3-1 a los de Calleja, que ha sido cesado recientemente. Su sustituto, y el que dirigirá a los groguets contra el Espanyol en esta eliminatoria será el ex entrenador de equipos como el Getafe o el Levante, Luis García.