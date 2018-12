Muñiz: "Se va a ver un buen partido"

Juan Ramón López Muñiz compareció en la mañana del jueves ante los medios de comunicación, en la rueda de prensa previa al choque del viernes a las 21:00 horas frente al Cádiz. El técnico asturiano se mostró sereno y reafirmó que este partido no es un duelo directo por el ascenso, a pesar del buen estado de forma del rival.

El conjunto entrenado por Álvaro Cervera se está mostrando como uno de los más peligrosos en lo que se ha disputado de Liga. Y es que el conjunto amarillo acumula ya siete victorias consecutivas: no pierde desde el 12 de octubre (2-1 frente al Extremadura).

Muñiz opina que: "Cuando consigues ese número de victorias, y no tantas porque con menos te sirven, es un empujón muy grande moralmente. Todo te sale bien en esos momentos; todo lo que tiene que ir fuera va dentro, lo que no tiene peligro lo lleva, toda esa dinámica te va cambiando", y apela a la "la ilusión el optimismo y las ganas", para volver a retomar la senda de la victoria como local.

"Somos conscientes de la igualdad de partido, del equipo que tenemos enfrente, que lleva temporadas peleando por entrar en el grupo de equipos que suben a Primera División y al final esa regularidad la tienen por algo", declaró el técnico blanquiazul.

Lo más importante es que el Málaga recupere su mejor nivel, ese que le hizo estar a la cabeza de la clasificación. Por lo que Muñiz opina que el equipo debe estar como en Mallorca, donde: "Se ganó un partido muy difícil."

"Ante el Granada el equipo también respondió francamente bien y compitió muy bien el partido, no tuvimos la suerte en cuanto al resultado, pero en cuanto al juego no tenemos porqué estar disgustados ni preocupados, si no satisfechos con el trabajo realizado. Tenemos que repetir esa situación para tener opciones de ganar, pero ya no solo ante este equipo, si no ante cualquier equipo al que te enfrentes en la categoría", afirmó.

También tuvo tiempo el míster del Málaga para afirmar la delicada situación del Reus. La cual valora como "una pena", por el hecho de que ocurra en una categoría como Segunda División.

Por último, respecto a la posible llegada del VAR para los partidos de playoffs: "Hay que adaptarse a lo que nos pongan por delante. Pero también es verdad que nunca está todo el mundo de acuerdo con él. Se habla de fútbol toda la semana y creo que eso es bueno para el fútbol", finalizó.