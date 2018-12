Djurdjevic: "Cada día me siento mejor"

Una nueva semana de trabajo sigue en para el Sporting, con las miradas puestas e el siguiente partido de Liga que les espera tras el empate cosechado ante el Elche, en un partido en el que pese al resultado, el club dio una buena imagen.

El cambio de dinámica del equipo rojiblancos se ha visto reflejado en todos los aspectos, la afición, los resultados, el juego, y también los jugadores. Aquellos que antes no brillaban tanto o les costaba más entrar en acción comienzan a ganar protagonismo.

Uno de ellos es Uros Djurdjevic, que tras la llegada del nuevo entrenador se ha visto a un delantero más centrado, más ambicioso a la hora de llegar a portería, y que por fin ha conseguido marcar en La Liga. El delantero sportinguista, que se estrenó como goleador en Liga con un golazo de tijera ante el Tenerife hace dos jornadas, comparecía ante los medios de comunicación en Mareo.

"Cada día me siento mejor". Esas eran las palabras de un Djurdjevic que pese a la tardanza, ha conseguido por fin sentirse adaptado, y cómodo en el terreno de juego, donde en los últimos partidos ha tenido mucha más influencia.

En la tarde del jueves se celebró el sorteo para los octavos de final de la Copa del Rey, en los que se encuentra el Sporting, y 'Djuka' no ha mostrado una u otra preferencia. "Ya jugué contra el Barcelona la pasada temporada en Champons League, pero me da igual cualquier equipo, somos los únicos de segunda y todos los partidos serán difíciles".

La sequía goleadora hasta hace un par de jornadas parecía no obsesionarle, lo llevó con tranquilidad gracias al apoyo que sentía a su alrededor. "No, porque sentía el apoyo de todo el cuerpo técnico, del equipo, de la afición. Además fue un gol estupendo, y ahora llegarán muchos más, pero no me gusta ponerme ninguna cifra".

El delantero serbio ha confesado que su preferencia en la formación táctica del equipo es el 4-4-2, por la ayuda que siente con otro compañero de su misma posición al lado. “Si, me gusta esa formación. Es más fácil para el delantero tener a un compañero al lado que también luche, que salte para recuperar el balón, por eso me gusta esa formación".