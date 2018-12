Cristóbal Parralo: "Hay que estar muy concentrados y no perder esa intensidad que nos caracteriza"

Tras dos derrotas consecutivas, el Alcorcón visita este domingo El Sadar, uno de los campos más difíciles de la categoría, para medirse a un Osasuna que quiere asaltar los puestos de playoff de ascenso.

Cristóbal Parralo analizó la situación del equipo alfarero antes de viajar a tierras navarras: "El equipo ha trabajado bien durante la semana, como de costumbre, y estamos con muchas ganas e ilusión por volver a la senda de las victorias".

"Sabemos que es un partido difícil y complicado, como lo son todos en esta categoría, y lo afrontamos como tal. No miramos más allá de qué ha hecho en otros años el Alcorcón en Pamplona. Ahora llegamos en una situación y unas circunstancias diferentes a la de otras temporadas", añadió.

El equipo amarillo ha visto frenada su progresión en las dos últimas jornadas, pero el técnico alfarero no se ha mostrado demasiado preocupado por los últimos resultados: "No pienso que sea un bache. Son dos resultados adversos, donde el equipo ha estado en el partido hasta el final, pero que se han decantado por detalles. El otro día en Albacete fue con un penalti por una mano involuntaria, esta semana ha sido con otro penalti que ha abierto el partido para el Reus, pero el equipo ha competido siempre".

"El partido del otro del día no hay que tomárselo para olvidar sino para aprender. Creo que siempre se aprende, y de las derrotas más todavía. El partido nos dejó una serie de circunstancias de las que hay que aprender y mejorar. Todo tiene un porqué. Quizás no estuvimos tan centrados como en otras ocasiones. Hay que estar muy concentrados y no perder esa intensidad que nos caracteriza, esa tensión de nuestro juego", destacó Parralo.

En el capítulo de bajas, el equipo alfarero tendrá a casi toda la plantilla disponible: "Seguimos con algún lesionado como Dani Jiménez y Héctor Rodas, además de la sanción de Bellvís. En principio y a falta del último entrenamiento, los demás están todos disponibles".