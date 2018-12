Ricca corta la racha del Cádiz entre polémicas

Centros e igualdad, los protagonistas del primer tiempo

Los primeros minutos estuvieron marcados por la igualdad técnica de ambos conjuntos. El Málaga salió con más ímpetu al ataque, pero el conjunto cadista se mantenía firme en defensa, como lleva haciendo en las últimas victorias. Con el partido en marcha, los de Cervera comenzaron a coger forma. Los centros volvieron a tomar protagonismo. Sobre todo, de Brian Oliván que su centro no terminó de conectar con Lekic. Munir también mostró solidez al no arrugarse en las primeras intenciones del Cádiz. Jairo, el único extremo disponible de la filosofía Cerverista, acaparaba todas las jugadas de ataque. Sus compañeros confiaron mucho en él y la defensa del Málaga no pasó desapercibido al tinerfeño.

Con el paso de los minutos se confirmaba que el rival no iba a ser un plato fácil de digerir. El Málaga apretó en todo momento y a punto estuvo de complicar las cosas Blanco Leschuk. El argentino tuvo la más clara del partido con un cabezazo que no terminó de rematar a la perfección. Cifuentes sacó bajo palos el centro mordido de Juanpi. Las faltas tomaron cierto protagonismo al borde de la media hora de encuentro. Pau se ganó la amarilla por cortar la carrera en contra de Vallejo. Garrido estuvo al borde de lo mismo por estirar demasiado el brazo en una acción porterior.

Los centros verdaderamente terminaron por ser los auténticos protagonistas del encuentro. Tanto el Málaga como el Cádiz lo intentaron por arriba, pero sin ningún éxito. La polémica llegó cuando faltaban cuatro minutos para el descanso donde el colegiado no señaló un penalti claro al Cádiz. Álex Fernández logró desmarcase de la defensa malagueña y recortó para disparar con mejor ángulo, pero su tiro pegó en el brazo de Pau. Los jugadores no creyeron la decisión del árbitro al no señalar la pena máxima. Una polémica que no resolvió nada porque el conjunto gaditano no terminó con una ocasión clara de gol.

Ricca le da los tres puntos al Málaga

Con el inicio de la segunda mitad, el Cádiz se encontró con un Málaga en tromba a por el gol. Muñiz pidió algo más a sus jugadores y ellos tradujeron las palabras de su entrenador en acciones. Primero fue Pacheco con un disparo desde el borde del área que se fue por poco. Aunque la más clara fue el gol anulado a Harper. Primero la tuvo Juanpi que sacó Cifuentes con una gran parada y el rechace lo cazó el escocés en posición no reglamentaria. Minutos después de las múltiples acciones de peligro, el Cádiz logró recomponerse. Carrillo entró en el partido por Lekic para dar algo más. Cambio raro dentro del esquema de Cervera. El Málaga hizo lo mismo retirando a Juanpi por Ontiveros.

Los cambios parecieron mejorar más al Málaga que al Cádiz, porque Ricca marcó el primero del partido. Un centro al área que remató el lateral como pudo y que se coló en la portería de Cifuentes. Duro golpe al conjunto amarillo que le costó recuperar la forma tras el gol malagueño. Carrillo apenas entró en los pocos minutos que estuvo en el campo y el Málaga siguió peleando por encontrar el segundo tanto. El Cádiz siguió con la idea de encarar el empate, pero los locales no cedieron en ningún momento algún espacio para generar peligro. A la entrada de Carrilo se le sumó el de Aketxte como lateral izquierdo. El esquema del Cádiz acabó teniendo una línea de tres en defensa. Apuesta de Cervera que quería empatar el partido como sea.

El final del partido lo marcó Carrillo con una ocasión clara de marcar. El murciano no conectó bien un precioso centro de Aketxe. Ya en el descuento, el Cádiz intentó de todas las maneras posibles, pero no lo consiguió. El Málaga se llevó los tres puntos y el conjunto de Cervera se marcha a casa con algunas cosas por mejorar.