Previa SD Eibar - Valencia CF: Defender el fortín de Ipurua como único objetivo

Éste próximo sábado 15 de diciembre de 2018, armeros y ches se verán las caras en la decimosexta jornada de la Liga Santander, con el objetivo claro en mente; adueñarse de los tres puntos que les permitan seguir de cerca los puestos de arriba y alejarse de los de abajo.

Los entrenados por Jose Luis Mendilibar, en el cuanto a los puntos se refiere, llevan cosechados un total de 19, con un bagaje de 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Los armeros han marcado un total de 19 goles en estos 15 partidos y han recibidido 23, por lo que completan un dígito de goles negativo, con -4.

Por su parte, el Valencia de Marcelino suma 18 puntos, uno menos que su rival, con tan sólo 3 victorias y tantas derrotas, pero con 9 empates; es el equipo de la Liga Santander que más empates cosecha, perseguido por el Athletic Club de Gaizka Garitano, con 8.

Uno mira la tabla de clasificación y lo primero que le llama la atención es la igualdad que se respira; entre el primero, el FC Barcelona, y el decimosexto, el CD Leganés, tan sólo hay un diferencia de 14 puntos, equivalente a 4 victorias y dos empates. Mucha igualdad en una Liga, que este año, si todo sigue como hasta el momento, promete, pero promete hasta el final, hasta la jornada 38, por arriba y por abajo.

Partidos y partidos ha tenido el Valencia este año. Ha habido encuentros en los que Marcelino García Toral han ganado la posesión al equipo rival, y por lo contrario, ha habido otros en los que la han perdido. El ejemplo más claro para la segunda estadística es el choque frente al FC Barcelona en Mestalla, donde los ches mostraron una posesión de bola bajísima; de hecho, la más baja hasta la fecha de hoy en esta Liga Santander 2018/2019.

Allá por el 7 de octubre de este mismo año, los valencianistas recibían al todo poderoso Barcelona, y éste, no pudo pasar del empate, con gol, como no, de Don Lionel Andrés Messi, por parte azulgrana. El gol por parte de los ches llegó en manos de Ezequiel Garay. Allí, los locales mostraron un 24% de posesión, pero no hay que olvidar el estilo de juego del rival. El FC Barcelona es de los equipos que mejor toca la bola del mundo, si no el que más, un equipo que juega por y para el balón, sin olvidar la grandísima calidad individual de cada uno de sus futbolistas.

En otros encuentros, los de Marcelino han ganado o perdido en posesión por diferencias mínimas, según indican los registros. Un juego indefinido el del Valencia, que sin duda, tratará de sorprender a los planes de Mendilibar.

Los que ejercerán de local lo tienen claro; el plan a seguir es el mismo que el del 24 de noviembre en el mismo Estadio de Ipurúa contra el Real Madrid. Los locales no fueron dueños del balón, ni querrían serlo, probablemente, ya que con una gran presión sobre el rival podría ser suficiente como para ponerlo en apuros... y vaya que si lo puso... 3-0... La posesión registrada por el club armero fue de un 39%. Con esto, ya que le fue bien a Mendilibar, no sería de extrañar que los visitantes registraran una estadística superior de posesión de balón.

En cuanto a las bajas para el partido de mañana, los de Mendilibar llegan sin Dimitrovic ni Pedro León. El serbio por pubalgia y el controcampista murciano por una lesión en la fascia plantar. Además, son duda Calavera y Ramis, debido a una microrotura en el cuádriceps y unas molestias sin determinar respectivamente.

Por su parte, el Valencia CF llega con las dudas de Jason Murillo, Gabriel Paulista y Kevin Gameiro; además, otro jugador que corre riesgo de no estar en Ipurúa es el portugués Gonçalo Guedes.

Las posibles alineaciones de cara al choque entre la SD Eibar y el Valencia CF son las siguientes: