Solari: “Me da la sensación que Isco protesta un córner o una falta”

Santiago compareció en rueda de prensa previa al encuentro de la jornada 16 frente al Rayo para analizar el mal momento por el que pasa el conjunto blanco tras la dura derrota ante el CSKA. El partido de mañana ante el Rayo Vallecano será el último del año en el Santiago Bernabéu, ya que tras él, el equipo madridista viajará a Abu Dabi para disputar el Mundial de Clubes.

El ambiente en el equipo

El ambiente en el que se encuentra el Real Madrid es casi dramático. Tras haber sufrido la mayor derrota en casa en toda su historia en competiciones europeas, los blancos tienen ante sí una situación de crisis total de la que parecen no salir nunca. Pese a ello, Solari mantiene sus esperanzas y su fe intactas: “Cómo no vamos a creer en el Real Madrid, después de tantos trofeos, tantas Ligas y tantas leyendas. Creo que estar instalados en la hipérbole constante es un poco cursi. El Madrid es el campeón de cuatro de las últimas cinco ediciones de la Champions y estamos vivos en todas las competiciones este año. Después, el fútbol es un deporte de competición y tiene picos y mesetas. Es la historia del fútbol, pero en esa larga historia el Madrid tiene más picos que bajos”.

Isco

El tema del día y de la semana, ha sido el ‘caso Isco’. El malagueño escuchó los pitos del Bernabéu después de que la afición interpretara que de dirigía a ellos en un reproche. Sin embargo, el técnico tiene la sensación de que “protesta un córner o una falta, no sé”. Además, calificó de anecdótica la situación y aclaró que su foco está puesto en otras cosas como afrontar al Rayo Vallecano “con la actitud mostrada en la gran mayoría de estos partidos. Hemos ganado ocho de diez partidos y ese es el camino”. A pesar de que Solari no entiende que el gesto de Isco fuera hacia la grada, los pitos al andaluz le han afectado de igual forma y ahora el entrenador argentino se encuentra ante la necesidad de recuperar a un futbolista que puede ser importante en la temporada: “Es un hombre maduro, un profesional que le ha dado un montón de alegrías a este club y se las va a seguir dando. La labor más ingrata del ordenador es elegir quién tiene que jugar, quién va al banquillo y quién no se tiene que vestir”

El apoyo del Bernabéu

El otro protagonista de la polémica fue el público madridista. Solari quiso dirigirse a la afición para pedirle su apoyo en estos momentos complicados: “Yo he escuchado aplausos también el otro día. La afición se expresa y nosotros siempre buscamos el apoyo de la afición. Todas las cosas se han conseguido gracias a la unidad, esperamos que el fin de semana nos ayuden y nos empujen”.

La derrota ante el CSKA

El causante de este aumento de la crisis tras varios partidos seguidos ganados ha sido la humillante derrota ante el CSKA. El conjunto ruso le endosó la mayor goleada sufrida en Champions en el Bernabéu por el Real Madrid y desató este ambiente. “Los análisis quedan para nosotros, claro que no lo esperábamos. Pero ha sido un partido útil para ver y analizar muchas cosas”, declaró Solari.

Dentro de esos análisis del entrenador madridista no entrará la falta de intensidad, algo que sí cree que hubo: “Todas las victorias tienen un pero. No estoy de acuerdo, sí hubo intensidad cuando tocó jugar en Huesca y ante el CSKA hubo otros condimentos”.

Solari en un encuentro con el Castilla/ Foto: Vavel

Bale

Otra de las malas noticias del encuentro ante los rusos fue la lesión de Gareth Bale, que es seria duda para disputar el Mundial de Clubes que empieza la próxima semana. Solari explicó que “no es cuestión de descanso, es su tobillo” y que tendrán que estar pendiente a la evolución.

Precisamente el asunto de las lesiones es otro de los temas polémicos de las últimas semanas, ya que el conjunto blanco no está emitiendo ningún parte médico oficial. Ante eso, el entrenador reconoce no “estar al tanto” de ese tema.

Keylor Navas

Uno de los grandes ausentes en el partido ante el equipo moscovita fue Keylor Navas. Con el primer puesto ya aseguro y con un once lleno de rotaciones, todo el mundo esperaba que el portero costarricense tuviera sus minutos. Sin embargo, el tico volvió a ser suplente. “Tiene todo mi respeto y mi admiración como futbolista y como hombre. Nos ha dado grandísimas alegrías, pero la parte más ingrata es hacer la alineaciones. Es parte de mi trabajo”.