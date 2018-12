Previa Real Madrid - Rayo Vallecano: en busca de la continuidad

No va más en el Santiago Bernabéu. La afición madridista está siendo demasiado paciente con su equipo y con los tropiezos de esta temporada y ya no quiere más. Vuelve la Liga Santander, ante un rival teóricamente asequible como es el Rayo Vallecano, que viene en horas bajas, y a los blancos solo les vale ganar y convencer. La abultada derrota frente al CSKA de Moscú en casa en la última jornada de la Liga de Campeones no gustó nada a la afición blanca, pese a que no hubiera nada en juego. La que resultó ser la peor derrota como local del Real Madrid en competición europea de la historia hizo bastante daño al orgullo de un club que presume de ser el mejor del mundo.

Por ello, este sábado ante el Rayo Vallecano se han acabado las excusas y todo lo que no sea ganar será una derrota para Santiago Solari. Por si le faltara algo al encuentro está el caso Isco. El malagueño se encaró con un sector de la grada el pasado miércoles tras un lance del juego que derivó en silbidos. Habrá que ver cómo recibe el estadio al del Arroyo de la Miel cuando entre en el campo, ya que presumiblemente no lo hará de titular.

En frente, el Rayo Vallecano. Los de Míchel no han empezado nada bien su retorno a la máxima categoría del fútbol español. Atesorando buenos minutos en bastantes partidos, les ha faltado contundencia para amarrar los puntos que en muchos encuentros merecieron. Sin embargo, jugadores como Embarba supondrán una amenaza para la defensa del Real Madrid, que no atraviesa ni mucho menos su mejor momento. A todo esto, por si no tienen suficiente, se le añade el tinte de derbi, algo que le pone la guinda para ser un partido muy emocionante.

Vencer y convencer

La afición del Real Madrid es, y debe ser, exigente con su equipo. Dados los malos resultados en este inicio de temporada parece ser que una simple victoria no sería suficiente para la grada blanca. Por ello, Santiago Solari tendrá que alinear a los mejores si es que quiere ganarse en el campo el respeto que está perdiendo también en el campo. Y es que la historia se repite en el club de la capital. Cuando todo parece que empieza a carburar llega una derrota que devuelve a los blancos a la cruda realidad, mostrándose un equipo sin alma ni orgullo, lejos de lo que tendrían que representar los jugadores del mejor club del siglo XX.

Gareth Bale vuelve a ser duda

La suerte no está del lado de Santiago Solari. El técnico argentino deberá hacer frente a lo que ya se ha convertido en costumbre en el Real Madrid. Gareth Bale sufrió un percance frente al CSKA de Moscú durante los minutos que estuvo en el terreno de juego y será duda hasta última hora ya que de momento no ha entrenado con el grupo. Lo del galés comienza a dar síntomas de ser algo más psicológico que físico.

Por su parte, Míchel no podrá contar con Óscar Trejo, lesionado, ni con Jordi Amat, sancionado. Sergio Moreno, del filial, ha sido convocado y seguramente tendrá protagonismo ya que Raúl de Tomás tampoco podrá ser alineado debido a la famosa cláusula "del miedo" que ha impuesto el Real Madrid en su cesión al club franjirojo.

Goleada blanca en el último derbi

La última visita del Rayo Vallecano se saldó con una escandalosa goleada del Real Madrid. El equipo dirigido por aquel entonces por Paco Jémez se llevó un contundente 10-2 en un encuentro donde el Rayo Vallecano intentó pelear de tú a tú con un rival muy superior a él, lo que se convirtió en un suicidio futbolístico. Seguramente el encuentro de este sábado sea más igualado.

El sábado, a eso de las 20:15 saldremos de dudas. ¿Habrá victoria rayista en el derbi madrileño o conseguirá Santiago Solari la mejor versión de sus jugadores? Lo contaremos, como siempre, aquí, en VAVEL.COM.

Posibles onces:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo / Álvaro Odriozola; Marcos Llorente, Dani Ceballos / Toni Kroos, Luka Modric; Lucas Vázquez, Karim Benzema, Marco Asensio

Rayo Vallecano: Stole Dimitrievski; Tito, Alejandro Gálvez, Emiliano Velázquez, Álex Moreno; Santi Comesaña, Gianni Ímbula, Pozo; Luis Advíncula, Adrián Embarba, Álvaro García.