Previa CF Reus - Córdoba CF: el principio del fin

El CF Reus agoniza y los latidos del frágil corazón del club son cada vez más lentos. La problemática extradeportiva ha relegado la cuestión deportiva a un papel secundario y testimonial y el partido de este sábado ante el Córdoba CF, si no aparece la Verge de Misericòrdia y ocurre un milagro, será el último del equipo reusense en Segunda.

En medio de un polvorín de inestabilidad y de incertidumbre los jugadores se reunieron el pasado martes con Javier Tebas en Madrid, el cual les habría ofrecido que las mensualidades pendientes y las restantes hasta junio fueran abonadas por LaLiga. No obstante, los jugadores del CF Reus no han aceptado la oferta y han decidido denunciar al club por impago y desvincularse de forma masiva.

La luz se apaga

El margen para abonar las nóminas pendientes a los integrantes de la plantilla del primer equipo se esfumó el pasado lunes 10 de diciembre y el final de la temida cuenta atrás ha precipitado la reacción del vestuario y las inevitables consecuencias que esta conlleva.

A pesar de la enésima promesa de Joan Oliver, el cual transmitió a los capitanes del CF Reus que llegaría una solución en 3 días, la posible diáspora de jugadores es cada vez más real y tangible. Son muchos los jugadores del equipo reusense que gozan de un buen cartel en el mercado y muchos podrían tener ya un acuerdo cerrado con otro equipo en caso de desaparición del Reus.

Si esta fuga masiva de activos se produce las fichas que ocupan permanecerán bloqueadas hasta que la situación económica del club vuelva a su cauce y el equipo se verá obligado a abandonar la competición doméstica, dejando una Liga123 de 21 equipos.

Los jugadores del CF Reus haciendo una piña después de ganar en Santo Domingo. Fuente: LaLiga

Un rival con urgencias

La situación deportiva del Córdoba CF también pasa por un momento delicado. El equipo andaluz se encuentra penúltimo en la clasificación con 13 puntos (a 3 del último, el Nàstic) y sólo ha cosechado dos victorias a lo largo de las 17 jornadas disputadas hasta ahora, junto a ocho empates y siete derrotas.

Cabe recordar que el CF Reus no fue el único equipo que sufrió los efectos del límite salarial impuesto por LaLiga sobre su planificación deportiva. El cuadro blanquiverde también vio mermada su confección de la plantilla y no pudo inscribir en la competición a dos de sus activos más determinantes: el portero Pawel Kieszek y Edu Ramos.

En una competición tan exigente y dura como LaLiga123, llena esta temporada de cuadros históricos y contrastadamente competitivos, los encuentros contra los rivales directos son de vital importancia para acercarse a la ansiada cifra de 50 puntos. El equipo andaluz viene a Reus con el claro objetivo de llevarse los tres puntos de la capital del Baix Camp y se prevé un partido de máxima igualdad.

De Las Cuevas celebrando su gol contra el Elche en el Nuevo Arcángel. Fuente: LaLiga

Bartolo, un último hilo de esperanza

Siempre dicen que el capitán debe ser el último en abandonar el barco en caso de hundimiento y Xavi Bartolo ha asumido ese papel en rueda de prensa. El técnico del CF Reus va a creer en el milagro hasta el final y así lo ha transmitido: "Estoy convencido de que el lunes la situación se arreglará. No sé si será una solución total pero sí parcial para ganar tiempo".

Bartolo ha hecho hincapié en la desprotección que sufren los trabajadores del club con su futuro, más que nunca, en el aire y ha reblado que mañana sus jugadores "saldrán a competir como siempre".

Bartolo esta mañana en el Municipal. Fuente: ReusDigital.cat

El polémico Varón Aceitón, de vuelta

En la rueda de prensa posterior al Reus-Extremadura del pasado 17 de noviembre Xavi Bartolo pidió a la Federación que Santiago Varón Aceitón no volviera a arbitrar al CF Reus. Y no lo hizo sin motivo, puesto que el colegiado balear no despierta pasiones entre la afición reusense.

Varón Aceitón ha arbitrado al equipo reusense en tres ocasiones a lo largo de su corta andadura en el fútbol profesional. Su primera toma de contacto fue en el Real Oviedo-Reus de la pasada campaña, que finalizó con victoria local por 3 goles a cero.

No obstante, el revuelo entorno a su figura se gestó en Gijón el pasado 13 de octubre con una pena máxima inventada en el descuento y una actuación muy cuestionada que impidieron al cuadro de Bartolo llevarse los tres puntos del Molinón ante el Sporting.

Sin embargo, esta no fue la última actuación polémica del colegiado balear. Varón Aceitón visitó por primera vez la ciudad de Reus para arbitrar la contienda entre el equipo local y el Extremadura, con resultado final de 1 gol a 4 para los visitantes. Aunque el triunfo fue merecido y el conjunto reusense no hizo gala de su mejores dotes futbolísticos el criterio del colegio sacó de quicio a la afición reusense.

El capitán Jesús Olmo protestando a Varón Aceitón. Fuente: LaLiga

Los precedentes: cuatro derrotas

Una victoria del CF Reus mañana sacaría al equipo catalán de la zona de descenso pero serviría para materializar otra gesta: puntuar por primera vez ante el equipo blanquiverde. El balance de los encuentros disputados hasta ahora ante el Córdoba CF es absolutamente negativo: dos derrotas como visitante (1-0 y 5-0) y dos derrotas como local con el mismo desenlace (1-2).

La última vez que el equipo reusense y el equipo cordobés cruzaron sus caminos fue en los últimos compases de la pasada campaña. Un Reus salvado matemáticamente recibió a un Córdoba luchando por la permanencia y que cuajó un final de temporada meteórico y admirable de la mano de José Ramón Sandoval.

Los blanquiverdes se llevaron los tres puntos del Municipal por un ajustado 1-2. Los goleadores fueron Atienza para el equipo local y Quintanilla y Aythami Artiles para el cuadro visitante. Este último anotó el gol del triunfo en el minuto 89 para hacer estallar de júbilo la afición cordobesa que se había desplazado a Reus.

Los jugadores del Córdoba celebrando la victoria en Reus. Fuente: LaLiga

Posibles alineaciones