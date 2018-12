Godín: "Seguiremos trabajando para mejorar"

El capitán del Atlético de Madrid y de la selección uruguaya, Diego Godín, pasó por zona mixta al término del partido que enfrentaba a su equipo contra el Valladolid y que terminó con los tres puintos volando hacia Madrid.

Respecto a la mala racha a domicilio, indicó: "Sabemos que para pelear LaLiga hay que ganar fuera de casa y hacerse fuerte en casa. Después de tantos partidos sin sumar de a tres fuera, hoy era fundamental, sobre todo tal y como se había puesto el partido. Ganando en la primera parte 0-2 no se nos podía escapar y por suerte lo pudimos ganar al final. Nos vamos contentos".

El 'faraón' consideró que fue un partido complicado y que deben mejorar facetas defensivas que parecen haberse debilitado: "Sufrimos mucho en el inicio de la segunda parte. Ellos tiraban muchos centros de costado, muchos córners… tienen gente que va bien por arriba, lo hicieron bien y encontraron los goles. Me quedo con la rebeldía y reacción del equipo, pero es verdad que encajamos dos goles a balón parado. Es fútbol, puede pasar y hacía mucho que no lo recibíamos. Seguiremos trabajando para mejorar todas las cosas".

También habló de Antoine Griezmann, autor de dos de los goles, uno de ellos de penalti tras revisar el VAR: "Griezmann es un gran jugador y para mantenerse en el más alto nivel es esto lo que tiene que hacer y lo que esperamos. Ojalá pueda mantener este nivel todo el año".

Por su parte, el francés reconoció que en la segunda parte sufrieron las acometidas vallisoletanas y que el 'Cholo' les advirtió en el descanso: "Les hemos dejado centrar y hemos sufrido. Simeone nos había advertido de eso en el descanso".

Sobre su nueva celebración, que generó críticas vertidas desde la grada, Griezmann no quiso dar mayor importancia: "¿Mi baile? El fútbol es alegría".

Griezmann celebrando uno de sus goles. Fuente: LaLiga

En cuanto a Simeone, se mostro 'satisfecho' tras la consecución de tres puntos que hacen a su equipo ser colíder a la espera de lo que hagan Sevilla y Barça: "Estoy muy contento, necesitábamos ganar fuera de casa, estábamos sufriendo lesiones que nos impedían rotar, los futbolistas hacen un esfuerzo enorme y ahora recuperaremos gente en el parón".

Para el técnico argentino, el partido tuvo una parte para cada equipo: "Hicimos una gran primera parte, ellos nos crearon problemas en la segunda pero tras el 2-2 mostramos fuerza para levantar un partido que cualquier otro equipo hubiera perdido. El rival juega bien, viene haciendo buenos partidos, venía con confianza y sus goles le dieron energía".

Por su parte, el entrenador del Valladolid, Sergio González, elogió el buen hacer de sus muchachos y lamentó no haber sacado algún punto ante su parroquia:



"Quizás suene a chiste viendo el resultado pero en mi opinión hemos sido mejores que el Atlético de Madrid. Estamos fastidiados por la derrota. Nos han castigado mucho en la primera parte y en la segunda hemos salido muy bien, con mucho ímpetu".

Sergio González, contrariado tras la derrota. Fuente: LaLiga



También habló Borja Fernández, ejerciendo de altavoz del vestuario para explicar el sentir de la plantilla tras el partido y su disconformidad con el criterio del VAR en referencia a unas posibles manos de Arias en la segunda parte, justo después del tercer gol colchonero: "Sólo queremos que no haya diferentes formas de verlo según quién seas. Ya he dicho en alguna ocasión que no me gusta cómo se está gestionando el VAR y hoy se vuelve a demostrar. Es una mano muy clara. No entiendo por qué se va a ver la que se da en nuestra área y la otra no".