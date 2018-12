Álvaro Cervera: "Si no es por el penalti hubiéramos sacado algo aquí"

Álvaro Cervera analizaba ante los micrófonos todo lo sucedido tras el encuentro ante el equipo malacitano, una derrota tras la racha de siete victorias consecutivas y ocho partidos sin perder si se suma aquel empate en casa ante el Sporting de Gijón. El duelo estuvo cargado de polémica por un penalti clamoroso no pitado a favor del conjunto amarillo, y por ello fue cuestionado a lo largo de la rueda de prensa.

El duelo fue muy igualado y prueba de ello fue el resultado tan corto: "Ha sido un partido muy disputado y ningún jugador ha sido superior al otro. Ellos jugando en casa han tenido un poco más de dominio con el balón pero no del juego, las ocasiones han sido repartidas y ganó el que metió una de las que tuvo." El Cádiz puso cara su derrota y pese a ello, el míster no vio mal a los suyos: "Era más o menos el partido que esperábamos, no nos sentimos muy agobiados y en un fallo nuestro pues hemos perdido."

Como no podía ser de otra forma, habló sobre la jugada clave que marcó el devenir del partido, el penalti a favor no pitado: "Yo no suelo hablar del árbitro, hablo de la jugada. La jugada es penalti y seguramente expulsión también."

Sobre el final de la racha positiva añadía: "El vestuario está bien, tenemos jugadores veteranos y que llevan tiempo juntos. Sabemos que hemos hecho un partido acorde a lo que somos, un buen partido y si no es por esa jugada estoy seguro que hubiéramos sacado algo importante de aquí."

Para acabar, tuvo palabras para los fieles cadistas que se desplazaron a ver a su equipo una vez más hasta La Rosaleda: "Todo lo que diga siempre será poco para lo que hacen ellos, encantado de que estén con nosotros y seguiremos en la pelea", finalizaba.