Mapi León: "Nos esperábamos exactamente lo que se ha visto"

El Barcelona recibía por primera vez al Logroño, equipo que ascendió a la Liga Iberdrola la temporada pasada. Contrario a lo que se podía creer, las locales tuvieron que trabajar mucho para conseguir amarrar tres puntos vitales en la lucha por el título. Finalmente, a tres del final la canterana Claudia Pina conseguía poner la guinda del pastel a un choque que tuvo de todo. Las barcelonesas suben hasta la primera posición a expensas de lo que ocurra en el partido del Atlético de Madrid, que se la juega ante el Betis.

Mapi León analizó en zona mixta lo ocurrido en el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper: "Nos esperábamos exactamente lo que se ha visto, un equipo encerrado atrás, con una punta o una mediapunta que nos provocaran más peligro por el hecho de que alguien tiene que ir con ella. Al final nos han dejado a una y hemos tenido que estar atentas. He visto al equipo bien, a veces para el espectador no es el mejor partido de ver pero los partidos hay que trabajarlos y cuando se cierran atrás es complicado".

No obstante, la central maña reconoció que el equipo está acostumbrado a disputar este tipo de partidos. Casi todos los conjuntos que pasan por la Ciudad Condal se encierran atrás para salir al contraataque. "Salvo algunos que se quedan a medias o tienen su manera de jugar los partidos son así. Los rivales se encierran y nos buscan el peligro al contraataque", decía.

Mapi León es la jugadora que más minutos ha disputado con el Barça en este primer tercio de temporada. De hecho, la defensora lo ha disputado todo. Pese a ello, sigue demostrando su calidad cuando completa partidos a un nivel muy alto. Es una de las referentes en la plantilla. Ante las riojanas volvió a cuajar un gran encuentro, rubricado con el primer tanto. "Contenta de poder ayudar al equipo. Se ha visto que no se ni celebrarlo. He dicho vamos y me he ido a mi sitio", finalizó con tono distendido.