Previa Osasuna - Alcorcón: partido de altos vuelos en Pamplona

Club Atlético Osasuna y Agrupación Deportiva Alcorcón se verán las caras este domingo 16 de Diciembre en El Sadar en el partido correspondiente a la 17ª jornada de Liga 123. No será éste, un partido en el que ambos equipos pasen inadvertidos, no al menos en vista de la buena posición que disfrutan rojillos y especialmente, los alfareros, que están firmando una brillante 1ª vuelta de Liga.

7 puntos son los que ahora mismo separan a madrileños y navarros. Destaca del arranque liguero en el conjunto entrenado por Cristobal Parralo la efectividad de la puesta en práctica del Alcor. Revisando estadísticas, tenemos que, aunque no sea uno de los equipos con mayor proyección ofensiva, sí que es uno de los mejores equipos en labores defensivas, donde no sólo son el 1º equipo que menos encaja, sino por la regularidad en sus actuaciones.

Por parte osasunista se sabe que, tanto por ser un rival directo en la pelea por las posiciones más altas de la clasificación, como por su buen hacer como locales, una victoria en casa es fundamental para seguir, en palabras de Arrasate, “sobre la hora del tren”, en referencia a la buena marcha del equipo, y sobre todo de cara a sus aspiraciones.

Club Atlético Osasuna: hacer un gran partido

Por su parte, Osasuna aguarda la llegada del conjunto alfarero al Sadar, en busca de tres puntos que le permitan mantenerse de lleno en la pelea por las posiciones que permiten el acceso a las posiciones de Play-off.

Osasuna si algo está demostrando en casa es que, pese a la dificultad del rival, está recuperando su mejor versión e identidad cuando juegan como locales. Como visitantes también han mejorado sus prestaciones, muestra de ello es el empate a 2 logrado en el Carlos Belmonte frente al Albacete, uno de los conjuntos revelación de la categoría hasta la fecha. Se trató de un partido frenético en el primer periodo, donde los de Arrasate se adelantaron en el marcador con gol de Torres, de penalty. Casi a renglón seguido llegó el empate manchego, con gol de Zozulya de concectó un cabezazo al primer palo que despistó a Rubén. En una mala jugada defensivamente llegó la remontada albaceteña, con gol de Oliveira. En el segundo periodo empataría el encuentro el hombre gol de Osasuna Juan Villar.

Con una vuelta casi completada de Liga 123, no debería sorprender el buen hacer del conjunto alfarero. Precisamente a ello se refirió el técnico vasco en la previa del partido frente al Alcorcón. Será necesario completar un encuentro donde se hagan muchas cosas bien, tanto en ataque, donde está respondiendo bien el equipo, como sobre todo en defensa, en lo que parece estar siendo el caballo de batalla de los rojillos en esta temporada.

Finalmente, respecto de la convocatoria, destaca la baja de Aridane por segunda jornada consecutiva, al igual que Lillo, que no ha podido recuperarse a tiempo de su proceso gripal. Por su parte, otra de las dudas que preocupaban al de Berriatua es la presencia o no de Rubén García, quién finalmente, tras probarse en los entrenamientos, sí ha sido incluido en la convocatoria.

Alcorcón: volver al triunfo en un estadio talismán

Hasta el último minuto. Ese es uno de los eslóganes del conjunto alfarero y no pudo ser más acertado viendo el resultado final del encuentro que les enfrentó a los rojillos en El Sadar el año pasado, donde se llevaron los tres puntos sobre la bocina. Ciertamente, no son muchas las estadísticas entre ambos conjuntos en lo referido a partidos jugados en tierras navarras, si bien es cierto que los madrileños no conocen la derrota en este estadio.

Prolongar esta racha y volver a la senda del triunfo será el objetivo de los de Santo Domingo. Precisamente la pasada jornada los amarillos cayeron por la mínima frente a un Reus que demostró mucha profesionalidad y mérito ante la delicada situación financiera que atraviesa la entidad ganxet. Gustavo Ledes, desde el punto fatídico, logró rubricar el triunfo tarraconense frente a un Alcorcón que, pese a intentarlo con uno menos no tuvo su tarde.

En las declaraciones previas al choque contra los rojillos, el técnico del “Alcor”, valoró el buen trabajo realizado por el equipo no solo durante la semana de entrenamiento sino durante los dos últimos choques donde, pese a saldarse con derrota, se mostró muy competitivo.

Finalmente sobre la situación del equipo, Cristóbal Parralo deberá hacer frente a los rojillos considerando la baja de Bellvis por sanción. Por su parte, Dani y Hector causarán baja al seguir sendos procesos de recuperación, estando disponible el resto de la plantilla.

Convocatorias

Convocatoria del AD Alcorcón no disponible

Ruedas de prensa previas al partido

Rueda de prensa de Jagoba Arrasate

Rueda de prensa de Cristóbal Parralo

Posibles alineaciones