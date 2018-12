Previa Granada CF - Real Oviedo: a reconquistar la senda del triunfo

El Real Oviedo viaja a Andalucía para enfrentarse al Granada después de haber visto cortada su racha de tres encuentros consecutivos puntuando.

Olvidarse del Almería

En el último encuentro que disputaron los hombres de Juan Antonio Anquela, los fantasmas del inicio de temporada volvieron a resurgir, al realizar un mal partido, falto de ideas y con muchos errores e imprecisiones que condenaron al cuadro carbayón. Tras adelantarse en el electrónico rápidamente, los asturianos se dejaron anotar dos goles en menos de cinco minutos, lo que dinamitó las esperanzas carbayonas de hacerse con los tres puntos. Esto es algo que se trasladó de la grada a los jugadores, que comenzaron a cometer fallos que no se ven ni en categorías inferiores, más propios del estado de nerviosismo por verse por debajo.

Además, la actuación arbitral no ayudó en absoluto, no solo por las continuas pérdidas de tiempo (no tanto del Almería como incluso del propio colegiado), sino por la rigurosa expulsión que sufrió Javi Hernández, el zaguero que mejor está rindiendo en el último mes. Su baja se convierte en importante para los de Anquela, que por tercer encuentro consecutivo tienen que cambiar la línea defensiva, dando entrada a Bolaño (expulsado la jornada anterior) y posiblemente a Carlos Hernández (en teoría ya recuperado de su lesión) debido al bajo nivel que demostró Carlos Martínez, desplazado de su posición natural de lateral a central, y muy bajo de forma física debido a las continuas lesiones que ha sufrido.

Partido de la pasada temporada en Granada | Imagen: LaLiga 1|2|3

Miedo por Pérez Pallas

Pérez Pallas es considerado persona non grata en la capital del Principado de Asturias, debido al número de encuentros en el que ha perjudicado al Real Oviedo, como la derrota hace dos campañas en Tenerife tras un penalti que el propio Aitor Sanz (hombre que recibió la falta) reconoció no haber sufrido. El técnico azul, Juan Antonio Anquela, se quejó hace dos jornadas del trato recibido por el colegiado del choque ante la Unión Deportiva Las Palmas, después de no haber indicado al menos un penalti para los asturianos (que pudieron haber sido dos) y sufrir la expulsión de Bolaño por doble amarilla. La protesta no sirvió de nada, ya que Iglesias Villanueva encendió los ánimos del Tartiere con una actuación pobre ante el Almería, que se saldó con la segunda expulsión consecutiva, en este caso la de Javi Hernández.

Después de estos dos encuentros, toca Pérez Pallas, colegiado con el que el Real Oviedo tiene un horrible historial, con ninguna victoria en su haber. Resulta curioso, cuanto menos, que ninguna de las actuaciones del árbitro gallego que han perjudicado a los carbayones se han dado en Oviedo, todos los partidos en los que ha pitado al club azul desde la vuelta a la LFP se han producido lejos del Tartiere, en ciudades como Tenerife, Madrid (Vallecas) o Soria. Todo esto, unido al momento anímico de la plantilla (con muchas bajas y el recuerdo de la última derrota) hacen que el oviedismo tenga pocas expectativas con respecto al partido de Granada.

Joselu, ahora en el Oviedo, será una de las grandes ausencias | Imagen: LaLiga 1|2|3

Mal partido para volver a ganar

El Granada se encuentra en uno de los mejores momentos de la temporada, situado en la segunda plaza de La Liga 1|2|3, aunque el Málaga (líder provisional), cuenta con un partido más y tan solo está a un punto del equipo nazarí, por lo que podrían perder el liderato en caso de que los granadinos se impongan al Real Oviedo. Otro aspecto a tener en cuenta es que los andaluces han salido vencedores en sus dos últimos encuentros ante Nàstic de Tarragona y los boquerones, ambos fuera de casa, aunque cayeron derrotados ante el Sporting de Gijón en su feudo en el último duelo jugado en Los Cármenes, por lo que los locales no querrán encadenar dos derrotas consecutivas en su estadio y ante los dos equipos asturianos.

Para este encuentro, los de Anquela tendrán que vigilar de cerca a gran parte de la plantilla, ya que los goles se los reparten entre varios jugadores, siendo Antonio Puertas el máximo artillero del equipo que dirige Diego Martínez, con seis tantos. Otros goleadores han sido Pozo (con cuatro dianas), Adrián Ramos, Montoro y Vadillo (tres), y Rodrigo (dos).

Posibles onces

Difícil tarea para Juan Antonio Anquela y los suyos la de imponerse a uno de los conjuntos más en forma de la categoría.