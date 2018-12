Cristóbal Parralo: "Creo que el árbitro no ha tenido el mismo criterio para los dos equipos"

El Sadar vería la tercera derrota consecutiva de los hombres de Cristóbal Parralo, que caen a la quinta posición de LaLiga 1|2|3.

Parece difícil creer que el Alcorcón haya vuelto a dejar escapar los tres puntos, tras el tremendo esfuerzo y el buen juego que han mostrado los madrileños: "No queda más remedio que creérselo porque el resultado ha sido el que es. Lógicamente no estamos contentos, ni creo que mereciéramos una derrota hoy, pero se ha producido y no queda más que mirar hacia delante".

Tras adelantarse en el marcador, parecía que los alfareros tenían el partido bastante encarrilado, pero por diversas situaciones el partido se torció: "No creo que nos hayan generado suficiente peligro como para acabar con dos goles en contra, han hecho dos jugadas buenas que nos han penalizado".

El técnico cordobés no suele criticar a los árbitros en rueda de prensa, pero tras el partido de hoy, donde el colegiado ha mostrado cinco cartulinas amarillas a los futbolistas del Alcorcón, el entrenador andaluz no se ha mordido la lengua: "Llevamos 18 jornadas, y nunca suelo hablar del árbitro, pero llevamos tres jornadas en las que hemos perdido los partidos anteriores con dos penaltis, y hoy también ha habido muchas cosas que no nos han beneficiado".

El entrenador continuaba con su crítica al arbitraje que está sufriendo su equipo en estas últimas jornadas: "Todas las tarjetas nos las hemos llevado nosotros, a pesar de que nos han pegado codazos... Me parece bien que haya equipos tan grandes como los que tenemos en LaLiga 1|2|3, pero creo que merecemos también un poco de respeto. Me siento dolido e impotente, porque creo que los jugadores no se lo merecen".

Tras estas contundentes respuestas, las preguntas han continuado por la misma línea respecto a la actuación arbitral. En la mente de Cristóbal Parralo, el colegiado no ha aplicado el mismo criterio para los dos equipos: "Sinceramente creo que no ha habido el mismo criterio para los dos equipos. Esta es mi opinión, y así la reflejo".