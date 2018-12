Previa Deportivo - Zaragoza: partido de alto voltaje

Uno de los capitanes de la plantilla del Real Club Deportivo de la Coruña, Dani Giménez fue el primero en salir a rueda de prensa esta semana y dijo “Nos dormimos un poco en la segunda parte del partido y lo acabamos pagando, deberíamos defender mas arriba para no dar facilidades al rival”, crítico y directo. Está claro que los porteros dan muchos puntos al final de temporada, algo que en los últimos años faltó en la plantilla herculina y Dani llegó para afianzarse y dar seguridad al equipo “Los porteros estamos para eso, para ayudar al equipo parando”.

Pablo Marí fue otro de los que salió a la palestra, destacando el gran trabajo realizado esta semana para enfrentarse al club maño, “Estos equipos que están pasando una mala racha son los mas peligrosos”, los equipos de gran plantilla, que no están dando su nivel pueden en cualquier momento volver a recuperarlo y hay que estar muy atentos a eso. También se quiso sincerar sobre la jugada de Saúl, que le ha provocado no poder disputar este partido: “Para mí, no le da con el codo, prácticamente no es ni falta”.

Pedro Mosquera, otro de los capitanes del conjunto coruñés, está afianzándose en la posición de pivote, devolviéndole la confianza a un Natxo que ha apostado por él y el coruñés se lo está devolviendo en forma de buen juego. Los jugadores de la plantilla han sido muy sinceros diciendo los errores que se han cometido y que están trabajando para solucionarlos. “Todos los partidos son importantes porque solo faltan dos partidos antes de navidades y queremos irnos con buenas sensaciones de Riazor”, no dudo en decir Mosquera en un gallego muy fluido.

Natxo González, ha querido quitarle hierro al empate cosechado frente al conjunto numantino la pasada jornada, declaró: “Lo importante es ver como reaccionamos ahora, tras ese ‘tropezoncillo’ que tuvimos frente al Numancia” y también fue autocrítico, “Individualmente no estuvimos bien, cedimos mucho el balón a ellos y lo hablamos durante esta semana”, para así zanjar el tema del empate en Riazor. Destacó que el Deportivo debe continuar con esta buena actitud de ir dando pasos poco a poco con el fin de conseguir la meta que realmente importa, llegar al final de temporada en puestos de ascenso directo. “Tengo dudas con respecto a las lesiones de esta semana”, un problema que continua una jornada más, va a suponer una rompedura de cabeza.

El técnico vasco se siente feliz y contento de volver a encontrase con buenos amigos que dejó en Zaragoza, para finalizar diciendo “Pena no siento por lo que les está pasando, pero seguro que salen de esta”. También quiso hablar del Reus, equipo y comunicó “Me apena mucho la situación que están viviendo, pero se veía venir por lo que estaba sucediendo. Merecen como club y por su historia mantenerse en la Liga 123”. Y que a pesar de las dudas que hay con Caballo, Dubarbier no jugará en ningún caso.

Se espera un partido tan caliente en la grada como en el campo, frente a un rival que tiene la plantilla mas joven de 2ª división, van a venir a morder en cada balón y si están inspirados, el equipo gallego va a tener que estar al 100%. Es un rival de mucha calidad, pero en varios partidos les ha faltado la personalidad para controlar el encuentro, algo que el Deportivo deberá de aprovechar, han tenido varios desajustes en defensa por ambas bandas, pero arriba sus delanteros pelearan cada balón que les llegue e irán directos a la portería coruñesa. Álvaro Vázquez regresa al campo donde estaba hecho que jugase hace unos años y en el último minuto se echó para atrás, dejando tirado al Depor.

El once posible en el Deportivo es: Dani Giménez, Bóveda, Duarte, Pablo Marí, Caballo, Mosquera, Edu Expósito, Vicente Gómez, Carles Gil, Borja Valle y Quique.

En el Zaragoza. Christian Álvarez, Delmás, Verdasca, Alex, Lasure, Javi Ros, Benito, Guti, Pep Biel, Marc Gual y Álvaro Vázquez.