Se reparten puntos en la Ciudad Deportiva Dani Jarque

Un intenso duelo entre el Espanyol B y UE Cornellá, que se vivió en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, acabó con los dos conjuntos sacando un punto para seguir sumando en la Segunda División B. Ambos equipos se dejaron la piel en el campo para sacar la victoria y los tres puntos, pero al final el partido acabó en un empate a cero, pese a las numerosas ocasiones con las que contaron ambos contendientes, sobre todo por parte del cuadro visitante. En los 90 minutos, ninguno de los conjuntos fueron capaces de encontrar la portería y abandonaron el terreno de juego, repartiéndose los puntos.

El Espanyol bota un córner en el primer período | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Peligro ofensivo del Cornellá

El conjunto de Xavi Calm complicó la vida de la defensa perica con sus delanteros Jaume Pascual y Eloy Gila, quienes fueron la principal amenaza ofensiva de la UE Cornellá. El rival ha tenido el primer gol en las botas de Jaume en el minuto 31, tras una buena acción individual, pero su disparo pasó rozando el poste de la portería defendida por el canterano Edu Frías. No obstante, el peligro no quedó ahí. Los de David Gallego siguieron defendiendo su portería, y en el minuto 40, el portero local se mostró decisivo para negar otra oportunidad del rival.

Los dos equipos marcharon a vesturios, cumplido el tiempo en el primer período, con la frustración de no poder marcar ni un solo gol. Ya en la segunda mitad fue la UE Cornellá la que demostró con mayor claridad que quería llevarse los tres puntos. Los verdes dominaron los últimos 45 minutos y estuvieron a punto de marcar en el minuto 61, en un disparo de Eloy Gila, pero el portero perico volvió a salvar, bloqueando el que pudo ser el primer tanto del encuentro.

Victor Campuzano entró en la segunda mitad, pero no pudo ver puerta | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El choque concluyó en tablas, sin que se moviese el marcador. Con este empate, el Espanyol B se mantiene en la octava posición de la clasificación con 22 puntos, mientras la UE Cornellá sigue aún más cerca de la zona de playoffs con 26 puntos. Los pupilos de Xavi Calm están a solo dos puntos de los puestos de playoffs.