El Espanyol suma su quinta derrota consecutiva ante un gran Betis

Necesidades contrapuestas. El RCDE Stadium abría sus puertas para recibir al Real Betis Balompié. Con situaciones diferenciadas en cuanto a sensaciones, ambos equipos se medían con el objetivo de conseguir la victoria. Los blanquiazules llegaban al partido después de cuatro jornadas consecutivos perdiendo. Por su parte, los verdiblancos aterrizaban en Barcelona con buenos números y con ganas de refrendarlos.

El Real Betis Balompié certificó su gran momento de forma con la victoria en el último suspiro. Un gran partido del equipo verdiblanco le sirvió para derrotar a un Espanyol que se avanzó en el esférico, pero que no pudo mantener la ventaja ni tampoco proponer para marcar más goles. Quinta derrota consecutiva para los blanquiazules.

Intercambio de golpes

Los pericos comenzaron con ganas. Sergio García disparaba al inicio del encuentro aunque demasiado cruzado y el balón se iba fuera. El Real Betis, recuperado del susto inicial, se hizo con el esférico para dominar a su rival. Poco después del cuarto de hora, los andaluces vieron como el colegiado les pitaba un penalti a favor. No obstante, Diego López le adivinó las intenciones a Lo Celso.

Un fallo que desconcertó a los de Setién, que vieron como el Espanyol se avanzaba tras el tanto de Sergio García en el minuto 24 tras un centro de Leo Baptistao. Pese al jarro de agua fría, los verdiblancos no perdieron la cara al partido y comenzaron a atacar la portería blanquiazul. De hecho, las mejores ocasiones fueron para los visitantes.

Sergio García avanzó a los blanquiazules | Foto: RCD Espanyol

El equipo de las trece barras mantuvo su asedio durante toda la primera mitad. Al final, el trabajo tuvo recompensa. A ocho minutos del final, Sergio Canales fabricó una jugada por la banda izquierda para terminar sirviendo el esférico a Lo Celso, que se redimió de su fallo para poner las tablas en el RCDE Stadium. No dio tiempo para más, pues ambos equipos abandonaron el terreno de juego con el empate en el marcador.

Otro partido en el que el Espanyol no pudo imponer su autoridad con claridad al término del descanso. El equipo de Rubi volvía a irse con dudas al vestuario. Hasta entonces, partido flojo de los locales en defensa, dejando latente su incomodidad cuando toca defender. Por su parte, los de Setién salieron reforzados de una primera mitad en la que fueron claramente superiores.

El Betis se lleva el partido

La segunda mitad arrancó como la primera. El Espanyol tuvo la primera ocasión por medio de Leo Baptistao, que se topó con un gran Pau López, que desvió el peligro. Los pericos siguieron probando, pero el Betis estaba muy atento en defensa. Contestaron los andaluces con una acción de Carvalho, que atajó sin aparente problema Diego López.

Víctor Sánchez y Sergio Canales en el encuentro | Foto: RCD Espanyol

Cuando parecía que los catalanes iban más claramente a por el partido, los verdiblancos comenzaron a ganar terreno asediando la portería rival. De nuevo, los locales volvieron a sentirse incómodos. Si algo queda latente en los últimos partidos, es que el equipo no está confeccionado para cerrarse atrás a defender.

En el minuto 74, Sergio García se quedó solo ante Pau López, pero no pudo definir bien porque Sidnei le tiró, aunque el colegiado no apreció nada. Diez minutos más tarde, Tello anotaba el segundo para los verdiblancos tras un lanzamiento de falta directo a la escuadra. Cinco minutos más tarde, Lo Celso anoto el tercero. No dio tiempo para más, el Real Betis se llevó los tres puntos de su visita al RCDE Stadium.

El Espanyol acumula de esta manera su quinto partido consecutivo perdiendo y confirma sus malas sensaciones. Los pericos terminarán la jornada en la duodécima posición. Por su parte, los de Setién ascienden hasta la octava posición, a dos puntos de la quinta plaza que ocupa el Getafe. Si continúan en esta dinámica, el equipo de las trece barras puede pensar en Champions League.