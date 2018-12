El Barça vence al Levante con la ley del más fuerte

El cuadro azulgrana visitaba Valencia con el sabor amargo de la temporada pasada. El Levante conseguía romper su imbatibilidad con un 5-4 a favor. Esta vez sería distinto. El FC Barcelona se llevó el partido de calle, con un 0-5 que pudo haber sido aún más escandaloso. Hat-trick de un deslumbrante Leo Messi, que se coloca ya como pichichi de LaLiga. Además de sumar también dos asistencias de gol.

Semedo se sumaba al carro de bajas a última hora con una molestia en la rodilla izquierda. Valverde se veía obligado a cambiar su particular esquema y a jugar con tres centrales, cinco jugadores en medio campo y dos delanteros, siendo algo que, evidentemente, sorprendía. Como carrileros Jordi Alba y un Dembélé no muy cómodo en esta posición. Lo dejó entrever durante toda la primera parte.

El baile del FC Barcelona comenzaba lento pero con paso firme. Los granotas se mantenían cómodos a pesar de no llevar él el ritmo del partido, no dejaban que el Barça les pisase los pies. El Levante conseguía un centro del campo muy sólido formado por Bardhi, Campaña y Rochina. Sonaba la música clásica en el Ciudad de Valencia. Sin embargo, los de Valverde a pesar de tener la posesión y controlar el partido no creaban demasiadas ocasiones. Pero, la fiesta estaba a punto de comenzar. Una presión alta del FC Barcelona en el área rival y una recuperación de Rakitic hicieron a pase de Messi el primer gol de Suárez, que no perdonó. Insistieron los valencianos para conseguir el empate, pero en el minuto 42, al borde del descanso, llegaría el 0-2 a pase de Busquets, Messi mano a mano con Oier, que acabaría abatido por el astro argentino.

A penas dos latigazos bastaron en la primera mitad para poner el 0-2 en el marcador. Coser y cantar.

Lo mejor estaba por llegar. Una segunda parte con un Barça impecable. Una salida a contraataque de los azulgranas en el 47' comandada por el uruguayo, asistía a Jordi Alba en la banda y ponía el pase de gol a Messi de nuevo, para rematar al fondo de la red. El Levante, a pesar del resultado seguía intentándolo con ímpetu. No renunciaba a perder los tres puntos en este encuentro. El Txingurri hacía el primer cambio en el 55', sorprendente entrada de Arthur, otro centrocampista por Vermaelen, central. Esto hizo que Rakitic ocupara la posición de central escorado a la parte derecha.

Otra obra de arte colectiva se estaba cociendo por parte de los azulgranas. En el 60', caño de Suárez a Cabaco, asistencia de Vidal y Messi de nuevo dictó sentencia. La ley de Lionel es irrefutable.

El Barcelona iba casi a gol por llegada. Sabiendo mantener la pelota en su poder con tranquilidad. El Levante buscaba portería, pero las ocasiones no acababan de culminar. Una afición incansable se iba ya retirando del Ciutat de Valencia al ver a este Levante totalmente abatido. Además, terminó el partido con 10 debido a la expulsión de Cabaco por una desmesurada entrada a Dembélé. Arturo Vidal salía del terreno de juego por Coutinho (77'), un jugador que está atravesando un momento de forma bajo. Valverde está apostando más por el francés. Lusito Suárez tuvo el quinto en sus botas, a pase de Messi en el 80' pero el disparo desviado no cogió portería. Sí que llegaría con Piqué, quien inició la jugada para culminarla con el último gol.

Golpe en la mesa por parte del Barça. Sabe lo importante que es ganar en esta Liga Santander y ganar además de esta forma tan contundente. La ley del más fuerte llevará al equipo a conseguir la Liga al final de temporada.