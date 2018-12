Álvaro García: "Es una pena que no aprovechemos las oportunidades que tenemos en estadios como este"

Penúltimo partido de LaLiga en el año 2018 para el Rayo Vallecano y enésima derrota de la temporada. Ya van diez y, aunque las sensaciones no son malas en los partidos, los resultados no son los esperados y la situación se vuelve cada vez más crítica. Esta vez, ante el Real Madrid en el Bernabéu, donde el equipo franjirrojo mostró una gran imagen, pero no fue capaz de rascar ningún punto en el feudo blanco.

Tras el encuentro, Álvaro García quiso mostrar su parecer acerca del partido y de las sensaciones del equipo ante esta derrota: "Estamos algo tristes. En la primera parte es verdad que ellos han dominado y no hemos creado mucho peligro, pero en la segunda hemos cambiado un par de cosas y les hemos puesto el partido difícil, incluso teniendo la ultima ocasión del partido donde nos podríamos haber llevado un punto", explicó.

"Contra el Levante tenemos que volver a hacer un partido épico, como el día del Eibar"

El centrocampista del Rayo Vallecano, titular en el Bernabéu por las bajas de Trejo y De Tomás, también explicó sus sentimientos y el porqué de alinearlo en la punta de ataque junto a Embarba: "En el primer tiempo un poco más desubicado, como todo el equipo, pero en la segunda ya me sentí más cómodo y creamos peligro al Madrid. Arriba me siento bien, he jugado mas veces ahí y estoy cómodo."

Otro de los hombres del partido, Dimitrievski, también quiso pararse a comentar sus sensaciones de cara al partido y a lo que le queda por delante al Rayo Vallecano: "Nos vamos con la sensación de que podríamos haber sacado más. Hemos tenido más ocasiones y hemos defendido mejor en el segundo tiempo, pero bueno, hay que seguir. Vamos a mejorar esta semana lo que nos ha faltado y vamos a intentar ganar el próximo partido."

"Este es el camino, una defensa sólida y empezar a construir el equipo desde atrás"

Encuentro que les enfrentará al Levante, que viene tras enfrentarse al otro coloso del fútbol español, el F.C. Barcelona, y de recibir una “manita” de parte de los azulgranas. Ante este partido de poder a poder en Vallecas, Dimitrievski espera recibir el calor y apoyo de su afición para poder alzarse con la victoria. Una hinchada a la que considera de las mejores que ha vivido nunca: "Siempre he dicho que, como vemos en cada partido, no hay aficiones como esta en España. Las puedes contar con los dedos de una mano, es de las mejores. Siempre ha estado, en las buenas y en las malas, y yo personalmente voy a dar todo lo que tenga por ellos, para intentar mantener la portería a cero y ayudar al equipo a conseguir la permanencia, que es el objetivo", sentenció el guardameta del Rayo Vallecano.