Solari se lleva a 25 jugadores a Abu Dabi

El Real Madrid ya está inmerso de lleno en el Mundial de Clubes que comenzará este miércoles ante el Kashima Antlers. Los hombres de Santiago Solari buscarán revalidar el título que consiguieron el año pasado y lo harán con hasta 25 hombres en la expedición del flamante campeón de Europa.

Sin embargo, el momento por el que atraviesa el conjunto merengue no es el mejor ni mucho menos. Tras la destitución de Julen Lopetegui, la entrada de Santiago Solari no ha terminado de despejar las dudas sobre una plantilla más cuestionada que nunca. Por ello, el técnico argentino no ha dudado en llevarse a toda la plantilla disponible a Abu Dabi, incluyendo al canterano Javi Sánchez.

Aun así, no podemos olvidar que el club ha inscrito hasta ahora solo a 23 jugadores, por lo que ni Javi Sánchez ni Vallejo podrían participar en el torneo. De todas formas, habrá que esperar a 24 horas del inicio del campeonato para confirmar estos datos ya que es el plazo en el que los equipos pueden hacer cambios.

Esta es la convocatoria del conjunto blanco: Keylor Navas, Casilla, Courtois, Carvajal, Vallejo, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Reguilón, Javi Sánchez, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, M. Llorente, Asensio, Isco, Ceballos, Mariano, Benzema, Bale, Lucas Vázquez y Vinicius Jr.

Los hombres de Santiago Solari salieron este domingo a las 10 de la mañana del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia los Emiratos, donde llegarán tras unas siete horas de vuelo.

Benzema y Bale, tocados

Recordemos que Gareth Bale y Benzema no están en las mejores condiciones para jugar. El galés no pudo participar en el choque frente al Rayo Vallecano y el francés tuvo que ser sustituido tras marcar el único gol del encuentro. No le están saliendo bien las cosas a Santiago Solari con las lesiones de la plantilla. Este miércoles, a las 17:30, partido a todo o nada contra el Kashima japonés. Una derrota sería un castigo muy severo para una plantilla que no está en un buen momento. Y lo contaremos, como siempre, aquí, en VAVEL.COM.