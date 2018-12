Un Deportivo en racha espera a un Zaragoza abatido 

El Deportivo de Natxo González es probablemente el equipo más regular de la competición. Lo que acabó consiguiendo con el Real Zaragoza, el entrenador vasco lo ha conseguido antes de terminar la primera vuelta, una regularidad digna de un equipo con grandes probabilidades de ascender a la máxima categoría del fútbol español.

Tras 17 jornadas, el equipo gallego afronta la número 18 con solamente una derrota, frente al Alcorcón, en Santo Domingo, por 1-0. Los coruñeses acumulan 12 partidos sin conocer la derrota, donde han cosechado seis victorias y seis derrotas. Pero todavía hay algo que hace parecer que el partido vaya a ser una odisea para el conjunto maño; el Deportivo todavía no ha perdido en casa. Tras dos partidos en los que no han conseguido la victoria, los gallegos quieren redimirse y volver a reencontrarse con la senda del triunfo. Para ello, Natxo González podrá contar con varios efectivos que no habían estado disponibles semanas antes.El regreso más importante es el de Fede Cartabia. El argentino es una pieza fundamental en los esquemas de Natxo y su vuelta supondrá una gran alegría en la hinchada blanquiazul. También se han recuperado de sus respectivas lesiones dos de sus laterales. El canterano Diego Caballo y el ex jugador de la UD Las Palmas, David Simón podrán volver a entrar en la convocatoria.

El equipo gallego llega al partido con un plus de motivación, ya que recientemente sufrieron la eliminación de la Copa del Rey a manos del conjunto maño. Además, Natxo González buscará una revancha ante su ex equipo, del cual no salió demasiado bien parado. Con estos antecedentes, el Real Zaragoza buscará, al menos, no irse de vacío de Riazor, lo que sería una gran hazaña vistas las dinámicas de ambos conjuntos. Duro hueso de roer el que se encuentra el Real Zaragoza en su camino de recuperación, y que tendrán que superar si quieren tomar una bocanada de aire fresco respecto a los puestos más calientes de la clasificación.