Machín: "El quipo que quiero que gane es el Sevilla"

Machín quiso atender a los medios de comunicación al término del partido entre el Sevilla FC y el Girona CF. El soriano, además de mostrarse contento, hizo una valoración particular del choque: "Si nos quedamos solo con el regusto final ha podido parecer más sencillo de lo que ha sido. Nos hemos enfrentado a un buen rival, que no había perdido fuera hasta la jornada anterior, ellos tenían muy claro que querían aprovechar su superioridad en cuanto a la energía, ya que nosotros jugamos el jueves. La primera parte ha sido un duelo muy bonito de tú a tú, las disputas marcaban el devenir. Los dos nos hemos exprimido mucho en ese aspecto, cualquiera se podría haber puesto delante, porque ellos han tenido una ocasión muy clara que ha parado Tomas, al que felicito por el trofeo. Ha sido bastante equilibrada la primera parte. Un resultado justo de empate. Nosotros a raíz del gol, que venía con un empuje nuestro desde el inicio, ya hemos sido superiores. El 2-0 nos ha dado tranquilidad y a la contra hemos podido hacer un gol más”.

La ilusión sigue impregnando el sevillismo, y Machín destaca que "nunca he prohibido soñar. Si algo califica a las aficiones es que son pasionales, se puede ilusionar todo el mundo. Tengo mi forma de ser, lo que nos va a llevar a conseguir grandes logros es trabajar día a día, pensar en ganar el próximo partido. Que la afición nos apoye, el Sevilla sin ellos no es el Sevilla de ahora”.

Al principio se mostró reticente a responder sobre las acciones, pero finalmente accedió: "No sé hasta que punto procede. Estoy muy centrado en mi trabajo, soy entrenador del Sevilla, el Sevilla va a continuar, a intentar ganar el siguiente partido. Nuestra afición demuestra que para mí es la mejor de España, y para cualquiera es de las mejores. Sabe lo que tiene que hacer. Lo que une a todo el entorno del sevillista con los 105x68, lo que pasa ahí, y ahí vamos en la misma dirección. Centrarnos en el presente, disfrutar de lo que estamos haciendo, y lo que tenga que venir se podrá valorar. Pensar a largo plazo aparte de que no me corresponda no me interesa”.

Agradable reencuentro con compañeros gerundenses: "En la previa estás con gente excompañeros que son también amigos, pero cuando rueda el balón tampoco he tenido ninguna dificultad en saber que soy un profesional, llevo muchos partidos aquí y tengo claro que mi banquillo es saliendo a la derecha y el equipo que quiero que gane es el Sevilla. El Girona no es de Pablo Machín ni de ningún futbolista. Las personas pasamos y los que quedan son las entidades”

Sobre el tema fichajes: "Ya habrá tiempo. Tengo mucha ilusión como los niños, pero como sé quienes son no hago carta y directamente llamo por teléfono o quedo con ellos"