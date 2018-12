El "coco" de los octavos para el Atlético será la Juventus

El sorteo ha querido que de todos los cocos que le podían tocar al Atlético de Madrid, haya sido la Juventus de Cristiano la elegida. La ida será en el Metropolitano el miércoles 20 de febrero de 2019, y la vuelta el martes 12 de marzo en el Allianz Stadium.

Defensa de peso

La Juventus tiene muy bien guardadas las espaldas con una defensa basada en la experiencia y en la velocidad de sus laterales. Sczesny quizá sea el punto débil, el meta tiene la difícil tarea de suplir a una leyenda como es Buffon, pero hasta el momento está cumpliendo con creces.

En el centro de la zaga dos viejos rockeros: Bonucci y Chiellini. El primero volvió a casa después de una temporada en el Milan, y ha vuelto para consolidarse otra vez como la pareja ideal del veterano central, Chiellini. Ambos son muy buenos al corte, van bien por alto, y no le tienen miedo a sacar el balón jugado desde atrás. Son dos huesos duros de roer con mucha experiencia no solo en la Juve, sino también en la selección. Quizá el más débil de los dos, sea Chiellini, por la edad, pero eso por poner un pero. En el campeonato liguero tan solo han encajado ocho goles, lo que habla muy bien de su rendimiento defensivo. Además son un peligro en el balón parado, ya que ambos suelen acompañar a Cristiano Ronaldo en las jugadas de pelota parada.

Los laterales son dos auténticos corre caminos: Cancelo y Alex Sandro. Cancelo parece otro desde que llegó a Turín, sube con seguridad la banda, dobla a su par en ataque y pone centros bastante precisos. Nada que ver con aquel lateral con oficio, pero inseguro, que se veía en Valencia. Mientras que el brasileño es el objeto de deseo de media Europa. Un lateral con alma de interior que es muy vertical y muy rápido. Sus subidas son una de las grandes armas de la Juventus en ataque. Pero ambos tienen un problema a la hora de defender, y es que descuidan bastante la espalda. Lo que le pasa a Marcelo en el Madrid, suben pero se les olvida bajar. El Atlético tendrá que estar pendiente de eso.

Centro del campo de ensueño

La marcha de Pirlo y Pogba fue un duro golpe para los bianconeri pero se han rehecho, y de qué manera. Pjanic es el timonel de este equipo, quien maneja la sala de máquinas. Organiza tanto el ataque como la defensa, tiene una visión de juego excepcional y un pase largo que puede hacer temblar a cualquier defensa. Además ser todo un peligro en las faltas, aunque desde la llegada de Cristiano tira menos de las que desearía. Sin embargo, en el balón parado, en cuanto a estrategia se refiere, tiene un guante. El Atleti ya puede mejorar su fragilidad defensiva.

Su escudero es Matuidi. El francés es el pulmón de los de Turín, es capaz de llegar a todos los balones y ejerce una presión difícil de superar. Además suele subir al ataque aprovechando su buen remate de cabeza y su potente zancada. Es otro de los que si le dejas espacios te puede sorprender con un gran cañonazo. También puede desplegarse por la banda izquierda. Cuando esto ocurre su lugar lo ocupan o Betancur o Khedira. El uruguayo es otro mediocentro creativo, una de las perlas que está mimando la Juve. Joven y de mucha calidad, como buen uruguayo nunca da un balón por perdido. Mientras que Khedira, es un viejo conocido de la liga española. No destaca por sus cualidades técnicas, pero sí por saber hacer una presión laboriosa y que alivia mucho al equipo. Veremos por lo que se decide Allegri.

Por delante de ellos hay una media punta de mucho peligro: Dybala, Douglas Costa, Cuadrado o Mandzukic.

La “joya” está llamada a ser una de las figuras del fútbol mundial. Maneja ambas piernas y tiene un golpeo mordaz. Además desempeñando la posición de media punta, le hemos visto no solo marcar grandes goles sino también dar asistencias de bastante calidad. Es cierto que en partidos grandes, a veces desaparece, pero su equipo le necesita. Y el diez dudo que se vaya arrugar, es necesario un buen marcaje para pararle.

En la banda derecha encontramos a Douglas Costa, puro talento brasileño. Llegó del Bayern de Munich como un jugador con cartel pero que no había acabado de romper. Pues lo ha hecho en Turín. No hay quien le quite el puesto y sus regates e internadas por la banda son un peligro para cualquier defensa. De hecho, es uno de los máximos regateadores de la Serie A. Maneja ambas piernas, y suele tirar diagonales hacia dentro para buscar el golpeo, todo un peligro para el Atleti, que ya sembró el pánico en su visita al Calderón con el Bayern de Munich.

En la banda izquierda Allegri tiene un dilema: Cuadrado, Mandzukic o Matuidi. Del tercero ya hemos hablado anteriormente, pero no solo en la Juve ocupa este puesto, también lo hace en la selección. Cuando usa a Cuadrado lo hace para dar más velocidad y profundidad al ataque, el cafetero es toda una bala, pero que no ha terminado de dar todo lo que se esperaba de él. Por eso no tiene el puesto asegurado. Además es zurdo cerrado, por lo que no le veremos trazando diagonales. Mientras que en el caso de Mandzukic, que volverá a verse con la que fue su afición, tenemos el ejemplo de un guerrero incasable. Cuando sale ejerce una presión asfixiante sobre la defensa rival, además de sumarse al ataque, ya que es un goleador. Allegri lo ha sabido reconvertir y el resultado no puede estar siendo mejor. La última decisión la tiene el técnico italiano

Cristiano como hombre gol

Al portugués se le da más que bien el Atlético de Madrid, durante su estancia en el eterno rival le endosó la cifra de 22 tantos. Su adaptación a la Juventus ha sido muy buena, ha llegado a decir que nunca se encontró tan cómodo en un vestuario. Su reconversión a delantero centro es un hecho y sus cifras hablan por sí solas. Ha marcado once goles en la Seria A y uno en Champions, recordemos que se perdió dos encuentros de la fase de grupos por su expulsión en Valencia. Es un hombre gol capaz de hacer una ocasión de un mal balón dentro del área, de hecho ya le vemos hasta pasar balones. Cristiano es la gran amenaza, y tenerle vigilado es una de las grandes pruebas a las que se tiene que someter el Atleti.

A la Juve se le puede ganar

El Atlético de Madrid ya sabe lo que es vencer a la Juventus. Ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos de la temporada 2014-2015. El primer partido, en Turín acabó en tablas, a cero concretamente. Mientras que en el Calderón, un gol de Arda Turán dio la victoria a los atléticos.

Pero esto no es anecdótico, la Juventus ha perdido dos encuentros de Champions ante el United y ante el Young Boys, el Atleti puede ganar también. Todo pasa por ciento ochenta minutos de máxima concentración. El balón parado es una de las armas fuertes del equipo italiano, y vistas las carencias del Atleti esta temporada, se debe mejorar en eso. Para tapar a Cristiano, un central deberá cogerlo y otro librar para ayudar en caso de que se le escape. Ya que la Juve solo juega con un único punta. La banda de Douglas Costa, será tarea de Filipe o Lucas. Yo me decanto por el francés, más joven, más ágil y sobre todo más defensivo. Lo que pierde el Atlético en el aspecto ofensivo de Filipe, lo gana en seguridad atrás con Lucas.

Pero la clave está en el centro del campo. Suponiendo que el Cholo alineé a Rodri y Thomas, el trabajo está más que asegurado. La clave es marcar tanto a Dybala, como a Pjanic. Ninguno de los dos puede pensar, porque en cuanto les dejes algo de espacio pueden encontrar algún hueco. Mientras que Saúl y Lemar o Correa, dependiendo del que juegue, deberán de apoyar la presión y lanzar contras muy rápidas para intentar pillar la espalda de sus laterales.

Pero otra de las claves será aprovechar las pocas ocasiones que deje la Juventus. Es un equipo muy bien armado, y el Atleti no es que ande muy bien de puntería esta temporada. Griezmann, no sabemos por quién estará acompañado, si por Costa o por Kalinic. Para este partido sería mejor Diego Costa, ya que con las disputas individuales suele sacar de quicio a las defensas rivales. Pero el croata ya conoce a esta pareja de centrales de su estancia en la Fiorentina y el Milan. La decisión solo la puede tomar el Cholo.

Pero la clave para vencer a esta Juventus es la presión y aprovechar las pocas ocasiones que ceda.