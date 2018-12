El Granada CF pone en marcha la campaña de media temporada

Este próximo viernes 20 de diciembre, se abre la campaña de abonados de media temporada en la que el Granada CF espera elevar la cifra de abonados después del éxito del equipo de Diego Martínez en las 18 jornadas que se llevan disputadas de campeonato. Con el equipo líder de la categoría, la campaña no puede llegar en mejor momento y durará hasta el 11 de enero.

Los encargados de presentar esta campaña han sido Antonio Fernández Monterrubio, director general, Paula de la Peña, y Pepe Macanás. El primero de ellos quiso mandar un mensaje de ilusión por esta campaña: "Tenemos ganas de seguir sumando miembros a nuestra familia. Tenemos dos ideas: la primera no tiene nada que ver con un tema económico, va mejor con la venta de entradas. Se trata de seguir sumando miembros. La segunda, tenemos que seguir valorando la lealtad de nuestros abonados en verano, cuando se estaba construyendo el proyecto. Teniendo en cuenta eso, no queremos 'castigar' a nadie que no se sumara en verano, los recibimos con los brazos abiertos".

Paula de la Peña, directora de relaciones externas y desarrollo, ha indicado lo siguiente: "Algunos nos comentaron lo de la campaña de media temporada y por eso lo ponemos en marcha. En esta segunda vuelta se vivirán en Los Cármenes partidos muy atractivos como los derbis ante Málaga y Cádiz o la visita de equipos como el Dépor o Las Palmas". En cuanto a Pepe Macanás, consejero del club, ha pedido a los rojiblancos que apoyen la iniciativa, pues "cuantos más aficionados seamos, más importante será para el equipo". "Que sigamos en la línea que estamos, dulce, porque los jugadores se lo están ganando en el terreno de juego. Con mucha prudencia pero con ilusión. Si los jugadores siguen con esa entrega intentaremos entre todos estar lo más alto posible", ha asegurado.

Los precios para esta media campaña oscilan entre los 300 euros de nivel medio central de la zona de tribuna (25 euros por partido) y los 130 (10,8 por partido) de la zona baja de los fondos. Se eliminan los abonos bonificados y los descuentos por renovación para premiar a los fieles en verano. Incluye, por tanto, los 11 partidos de la segunda vuelta más el encuentro del día 4 de enero de 2019 frente al Albacete para todos aquellos que obtengan su abono antes del día 3 de enero.

Esta vez no funcionará la vía online, para evitar problemas con la venta de entradas, así que que se tendrá que hacer de forma presencial en la tienda oficial del club en el Centro Comercial Neptuno todos los días, salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero, en horario de 10 a 21 horas. El 24 y el 31 de diciembre de 10 a 14 horas. Se podrá pagar en efectivo o con tarjeta.