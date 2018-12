Cambio de roles en la portería del Rayo Vallecano

La portería franjirroja está siendo uno de los puntos de mira desde el comienzo de la temporada. Lo vivido en esa línea del campo está siendo un tema importante para el club de Vallecas.

En el mercado de verano, en los últimos compases del periodo de traspasos, llegó un guardameta que le está haciendo competencia al primer capitán entre los tres palos en los encuentros de la vuelta del equipo a la máxima competición del fútbol español.

Dimitrievski, que llegó a Vallecas en calidad de cedido desde el Nàstic de Tarragona, está siendo el portero del equipo franjirrojo en los últimos encuentros, quedándose el primer capitán sin tener demasiadas oportunidades en el terreno de juego para ayudar a los suyos con sus intervenciones.

El exguardameta del Getafe se quedó en el Rayo tras ser uno de los grandes protagonistas del club franjirrojo en la gran temporada del primer equipo, campaña que hizo que ascendieran directamente a Primera División.

A pesar de ello, reforzaron la posición con el portero del Nàstic de Tarragona. Con ello, el técnico estuvo jugando a que fuera el responsable de estar entre los tres palos del Rayo Vallecano en la Copa del Rey.

En estos encuentros, supo ganarse la confianza de Míchel para que continuara contando con él en la competición liguera de nuestro país, convirtiéndose en las últimas jornadas el guardameta que defiende la camiseta de la franja.

Aunque no hay mala competencia entre los dos guardametas, se ha ido viendo que el capitán del primer equipo se encontraba fuera de los terrenos de juego. No obstante, la situación entre los tres palos no es que haya mejorado.

A pesar de lo comentado, el guardameta del Nàstic de Tarragona ha dejado buenas sensaciones y se ha ganado el cariño de los aficionados, encontrando su hueco en el primer equipo franjirrojo.

No cabe duda de que ambos guardametas seguirán trabajando y luchando para que la situación en la portería mejore y poder salir de la zona de peligro de la máxima competición del fútbol español para permanecer en la misma en la próxima campaña.