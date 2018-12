Previa Real Madrid vs Kashima Antlers: sin margen de error

Ya está el Real Madrid en Abu Dabi. Los blancos ya han llegado a la ciudad donde deberían levantar su tercer Mundial de Clubes sin sufrir demasiado. Y es que, este torneo es tradicionalmente un paseo para los equipos que llegan de ganar la Champions League. Sin embargo, la reciente historia debe poner en alerta a la escuadra merengue, ya que el rival de estas semifinales, el Kashima Antlers, provocó la prórroga contra el propio Real Madrid en la final de este mismo torneo en 2016.

Además, hay que recordar la famosa expulsión que no decidió aplicar el colegiado del encuentro cuando Sergio Ramos cortó una contra teniendo tarjeta amarilla. El árbitro se llevó la mano al bolsillo tras señalar la falta pero pareció arrepentirse cuando se percató de que el de Camas ya tenía una tarjeta amarilla y decidió no mostrársela. Por si querían morbo, ya lo tienen servido, con lo que este miércoles, a partir de las 17:30 tienen un partidazo ante sus ojos. Disfrútenlo.

Solari no quiere sorpresas

La habitual irregularidad que está ofreciendo el Real Madrid durante esta temporada puede costarle un disgusto al club blanco. Y es que los de Santiago Solari tienen más que perder que que ganar en este torneo. Claros favoritos, todo lo que no sea levantar el campeonato con cierta superioridad dará que hablar en el mundo del fútbol. Por ello, el técnico argentino no quiere ninguna relajación y se ha llevado a la totalidad de la plantilla disponible a los Emiratos Árabes. El canterano Javi Sánchez y el central Vallejo también han viajado, pese a que de momento no han sido inscritos por el club merengue en la competición. No obstante, podrían acabar apuntados al torneo, ya que el Real Madrid tiene hasta 24 horas antes del partido para realizar modificaciones.

Los japoneses vienen de remontar

Moral. Mucha moral es lo que tienen ahora mismo los jugadores del equipo nipón. Y es que su remontada frente al Chivas de México (3-2) ha supuesto una inyección de espíritu positivo en un grupo ya de por sí muy trabajador. La baja de Suzuki, su jugador estrella, y de Kento Misao, no parecen ser un problema para los japoneses, que quieren repetir la hazaña de hace dos años, o incluso mejorarla. Nagaki, Serginho e Hiroki Abe fueron los goleadores en los Cuartos de Final frente a los mexicanos.

Los blancos, un mar de dudas

Por su parte, el Real Madrid tendrá que dejar al lado todas las dudas que está sembrando durante este inicio de temporada si quiere pasar sin apuros a la final del torneo. Las derrotas de los blancos han lastrado estos primeros meses de competición y todo son dudas, sobre todo si se tiene en cuenta que hombres importantes como Benzema y Bale no estarán al 100% debido a molestias físicas. Con el escudo no se gana, así que esperemos que los blancos hayan aprendido la lección para poder, así, buscar su mejor versión y resolver lo que en teoría es un compromiso fácil.

El colegiado estará en el punto de mira tras todo lo que se habló en aquella final del Mundialito. El supuesto trato de favor a Sergio Ramos que impidió que los blancos jugaran con uno menos la prórroga (cuando más contra las cuerdas estaban), enervó sobremanera a los jugadores del cuadro nipón. Estos serían los posibles onces, siempre y cuando recupere Solari a Benzema y Bale.

Posibles onces:

Real Madrid: Courtois, ​Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, M. Llorente, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Bale y Benzema

Kashima Antlers: Kwon Sun-Tae, A. Uchida, Jung Seung-Hyun, S. Yamamoto, G. Shoji, Y. Endo, R. Nagaki, Leo Silva, Leandro, S. Doi y Serginho