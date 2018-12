El arte de improvisar el esquema

Nueva jornada de Liga y nueva victoria sufrida esta vez en el estadio del Valladolid, en un partido tosco en el que costó sacar los 3 puntos, siendo curioso que, como viene siendo común a lo largo de las últimas jornadas, un nuevo jugador del Atlético cayó lesionado, tocándole esta vez a Filipe Luis, quien no pudo acabar el partido por unas dolencias musculares y que está pendiente de evolución para confirmar el tiempo de baja.

Y es que la locura de las lesiones ha llegado al Atlético de Madrid, siendo especialmente cruel en la línea defensiva, provocando en jugadores como Giménez un autentico calvario con una serie de recaídas de las que urge encontrar una solución, puesto que se trata de un jugador que en plena forma estaríamos hablando de los mejores centrales del mundo.

Actualmente, y a 4 días de enfrentarnos al Espanyol, no entrenaron o lo hicieron al margen del grupo Diego Costa, del que ya sabemos que sufrió una operación hace poco y se le espera para la cita de Champions contra la Juventus en febrero, Thomas Lemar, quien realizó parte del entrenamiento con el grupo y se espera que pueda llegar a la próxima cita liguera después de que recibiera un golpe ante el Brujas, y tres efectivos en la defensa siendo estos los mencionados Giménez y Filipe, y el francés Lucas.

Y es que estos tres últimos jugadores dejan a la defensa de los del Cholo bajo mínimos, puesto que para suplir a los dos primeros se dispone de Correa, Vitolo, Kalinic o Gelson, todos ellos perfectamente válidos para cumplir con garantías en esas posiciones, cojeando y nunca mejor dicho la defensa, puesto que se dispone de dos centrales sanos, y de dos laterales derechos con la vuelta de Juanfran en Pucela.

Esto fuerza a Simeone a improvisar, como se esta viendo obligado a hacer en las últimas jornadas, un lateral izquierdo, teniendo claro que los defensas centrales serían Godín y Savic, algunas de las opciones, en una opinión personal, podrían ser las siguientes:

- Jugar con Juanfran o Arias en el lateral derecho y cambiar a uno de ellos al lateral izquierdo, a pierna cambiada, Arias ha jugado alguna vez en éste lateral, y podría cumplir, sin embargo, no es una de las opciones preferidas del Cholo puesto que nunca la llevó a la práctica prefiriendo otras vías.

- Retrasar a Saúl al lateral izquierdo, entrando en el medio campo a Thomas con Rodrigo, esta opción se ha llevado a la práctica en algún partido, sin embargo, contra el Valladolid, en un tramo del partido cuando Filipe salió del campo no funcionó, y tiene el efecto añadido de perder a Saúl en el medio campo, sin duda, a uno de nuestros mejores centrocampistas, a pesar de sea capaz de hacerlo muy bien en la banda.

- Tirar de cantera y entrar a Montero, se trata del joven que ante los problemas de lesiones lleva acompañando al Cholo durante los últimos partidos, cumpliendo siempre que le ha tocado, ya jugó contra el Borussia y no le pesó el partido, alguna vez le ha tocado defender el lateral izquierdo sacando matrícula en su actuación, y a pesar de su juventud, no se arruga ante nada, y tendría la ventaja de no tener que retrasar a Saúl, personalmente, mi opción favorita.

- Cambiar el esquema, jugar con una defensa de tres con dos carrileros, pudiendo ser estos Vitolo, Saúl o incluso Gelson, es la opción menos probable puesto que las veces que se ha intentado no funcionó, y no es una forma en la que el equipo esté acostumbrado a jugar.

En conclusión, una jornada más le tocará a Simeone improvisar la defensa que va a alinear, esta vez ante un rival que viene haciendo una buena campaña a pesar de ser el partido en casa, eso sí, por ahora los jugadores vienen cumpliendo da igual donde se les ponga y eso quiere decir mucho de ellos, teniendo claro es que el equipo esta primero, para ayudar en lo que se pueda y donde se pueda.