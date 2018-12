Leo Messi recibe su quinta Bota de Oro

Leo Messi no deja de coleccionar títulos para su particular vitrina de trofeos. Este martes fue galardonado con una nueva Bota de Oro, que le acredita, por quinta vez y segundo año consecutivo como el máximo goleador de la pasada temporada. Un año, en el que pese a no conseguir subir al podio de los mejores futbolistas del mundo en la reciente gala del Balón de Oro, sí consiguió erigirse como jugador con más tantos en el curso liguero, como ya hiciera el pasado año, esta vez anotando 34 goles.

Pocos minutos antes 14:00 horas, un tranquilo Leo Messi se dejaba ver en el auditorio de la Antigua Fábrica Estrella Damm envuelto de centenares de asistentes que llenaban el auditorio. Entre los presentes, destacó la presencua de algunos miembros de la directiva azulgrana, encabezada por el presidente Josep Maria Bartomeu, y uno de los capitanes del club, Sergio Busquets, además de otras celebridades del mundo periodístico y deportivo. El recinto que acoge anualmente la entrega del premio otorgado al pichichi de la temporada futbolística a nivel de clubes, comenzaba a llenarse pocos minutos antes del comienzo del evento organizado por el diario Marca y Estrella Damm. El nombre de Messi, de cinco letras, las mismas que el número de galardones conseguidos por el protagonista del mediodía en el epicentro barcelonés, coronaba un escenario hecho a medida para la pulga, conmemorando otro hito del futbolista argentino con la camiseta azulgrana.

El acto, presentado por Edu García como representante del Diario Marca, comenzaba con una gran expectación en el auditorio de la Antigua Fábrica Estrella Damm, abarrotado minutos antes del inicio de la ceremonia que esperaba la llegada de la estrella azulgrana. Juan Ignacio Gallardo, encendía la ceremonia con la lectura de una crónica de un gol del "10" azulgrana a la altura del propio Messi. El emotivo acto fue seguido de la puesta en escena de las cuatro botas de oro del astro argentino conseguidas en temporadas anteriores, colocadas una por una sobre el escenario por niños de la Fundación San Juan de Dios, con la que Messi colabora en la lucha contra el cáncer. Mientras, se proyectaban algunos goles del capitán culé porvocando la admiración del público.

Tras el homenaje, llegó por fin el momento cúlmen de la gala. Delante de más de un centenar de periodistas y vestido con sus mejores galas, Leo Messi subía al escenario recibiendo a manos de Edu García la Bota de Oro, que por quinta vez le acredita como máximo goleador en una temporada, y la añadía a las anteriormente conseguidas. El capitán culé, que sucedía el pasado año a Luis Suárez como ganador del trofeo,conseguía por segunda vez consecutiva su hazaña de convertirse máximo anotador liguero.

El galardonado habló del momento por el que pasa personalmente y sobre como ve al equipo que capitanea. Acompañado por una sonrisa durante toda su intervención, el crack azulgrana destacó: "No me esperaba todo esto cuando empecé. Ahora es mucho más fácil con estos compañeros, también es suyo, sin ellos no seria posible."

Respecto a su estado de forma, la pulga, reconoció que: "Gracias a Dios estoy muy bien en lo anímico y en lo físico. He intentado cuidarme siempre en toda mi carrera. Cada vez los partidos són más exigentes y hay menos descanso."

Finalmente, hizo referencia al próximo rival del FC Barcelona en la UEFA Champions League, competición con la que los jugadores que entrena Ernesto Valverde esperan volver a alzarse esta temporada. El capitán azulgrana habló así del Olympique de Lyon: "Será una eliminatoria complicada. Quizás no es uno de los más fuertes pero ganó al City, uno de los equipos más complicados. Va a ser muy difícil pasar la eliminatoria." En este sentido, destacó la importancia de disponer de compañeros familiarizados con el rival: "Tenemos varios franceses dentro del equipo, y a Malcom que también jugó en la liga francesa. Nos puede ayudar para tener referencias a parte de las del cuerpo técnico.Siempre es importante estudiar al rival."

Leo Messi, autor de 34 goles en el cómputo total de la Liga 2017/18, supera con este premio, las cuatro Botas de Oro conseguidas por su immediato perseguidor, el portugués Cristiano Ronaldo, que suma un total de cuatro trofeos. El astro argentino, ha conseguido el galardón en 2010, en 2012, 2013, 2017 y ahora en 2018. Sin alcanzar sus mejores cifras goleadoras, pues años anteriores se hizo con el mismo trofeo perforando más veces la porteria rival, los treinta y cuatro tantos conseguidos este curso le han bastado al argentino para superar a delanteros de la talla de Mohamed Salah (32 tantos) o Harry Keane (30). Su quinto trofeo, le basta también para colocarse como único líder de este ranking de ganadores de la Bota de Oro, en el que se encuentran jugadores como el mismo Cristiano Ronaldo (vencedor en 4 ediciones) o Luis Suárez, Gerd Müller, Forlán, Eusebio o McCoist, que tienen dos.

Aclamado por un mar de aplausos, Leo Messi se marchaba, por segundo año consecutivo, acompañado de la dorada bota que pone en prestigio el olfato goleador en las competiciones ligueras. Un título personal más, que corona una temporada en la que el astro argentino llevó a su equipo a levantar el doblete, y que da comienzo a la nueva hazaña que Messi tiene entre ceja y ceja: la Champions League.