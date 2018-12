Pacheco: "Soy capaz de dar más"

El pizarreño Dani Pacheco atendió a los medios de comunicación previamente a la tradicional comida de Navidad que realiza el club todos los años en la finca churrianera "La Tosca", y que en esta ocasión fue el pasado lunes. El extremo blanquiazul respondió a diferentes preguntas, tanto a nivel grupal como en el ámbito individual.

"Uno, como niño de aquí de Málaga, sueña con esos momentos: jugar para el Málaga, hacerlo bien y que la gente lo reconozca. Estoy agradecido a la afición, queda mucho todavía y, en lo personal, tengo que seguir mejorando cada partido, cada semana, para estar al mejor nivel, si puede ser, en todos los partidos, y en ello estamos", habló sobre lo importante que es para él vestir la camiseta del club de su tierra, además de agradecer a la afición su apoyo.

Pacheco trató su situación individual. Desde que recaló en el Málaga este verano, son pocos los partidos en el que el pizarreño ha demostrado un gran nivel, pese a que fue uno de los fichajes más importantes del mercado estival. Respecto a esto, reconoció que puede dar mucho más al equipo de lo que está dando y que lo buscará con esfuerzo: "Tenemos que seguir la línea de trabajo. Cuando me tocó estar fuera, apoyé desde fuera, esperando la oportunidad y, ahora que me ha tocado jugar otra vez, estoy intentando aprovechar los minutos, igual que mis compañeros. (...) El otro día me sentí cómodo, pero soy capaz de dar más. Trabajo para ello cada semana en los entrenamientos, es importante físicamente para luego sentirse cómodo con el balón y pueda ayudar al equipo y a los compañeros."

"Nosotros no entendemos que hayamos tenido ningún bache. Fuera de casa pocos equipos ganan, tener dos derrotas seguidas en esta liga es algo que puede pasar. En las etapas que he estado en esta categoría, he estado muchos partidos sin ganar, también ganando, y al final he conseguido el objetivo", comentó sobre la mala racha de resultados que han cosechado en las últimas jornadas.

Antes de acabar 2018, los de Muñiz tendrán que enfrentarse al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere. Tras la victoria ante el Mallorca a domicilio, los blanquiazules tratarán de buscar el triunfo en tierras asturianas: "Conozco la categoría, sabía al equipo que venía. Estamos haciendo un gran trabajo, manteniendo una línea bastante regular. Ojalá podamos conseguir otra victoria fuera de casa antes de la semana de descanso e irnos con buenas sensaciones."

Para terminar habló sobre el Reus, ya que está siendo uno de los temas más hablados entre los malaguistas tras saltar la noticia de que el club catalán podría descender de inmediato a Segunda B y con ello no jugaría ante el Málaga, pero finalmente este hecho no ocurrirá. El de Pizarra se declaró contento de que la situación para el equipo catalán sea positiva: "Que los compañeros tengan sus derechos, que se pueda competir, que estén en igualdad de condiciones, cobrar sus nóminas, tanto jugadores como gente del club, es una noticia buena para nuestro fútbol, y nosotros encantados que así sea", finalizó.