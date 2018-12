Las dos áreas, gran problema para Garitano

El ejemplo más claro es el de la derrota en Getafe el pasado fin de semana. Gorosabel da un pase horroroso para Moyá, que acaba despejando mal y rechaza en el veteranísimo delantero Jorge Molina, para que así, éste acabe rematando al fondo de la red. Ahí acabaría el partido y una oportunidad de oro para la Real, que no olvida los puestos europeos por la igualdad que se respira en Primera División.



En tareas ofensivas más de lo mismo... Willian José toca poco balón (a excepción de que baje a recibir), y no enchufa una. Sandro muestra calidad y ganas de marcar, pero el ansia por hacerlo puede con él, cosa que lo está atascando más; el canario lleva más de un año sin ver puerta, y eso, un delantero que vive expresamente del gol lo nota, y mucho.



Juanmi por su parte, más de lo mismo... toca poco balón. Además, el otro día en Getafe tuvo dos clarísimas que no fue capaz de materializar. Son ocasiones que un delantero de primer nivel como lo es el malagueño, no debería desaprovechar.



Los únicos que reciben un balance positivo son Mikel Oyarzabal y Adnan Januzaj. El internacional Sub-21 y el internacional belga son las grandes esperanzas actuales del fútbol txuri-urdin. Muchas de las posibilidades de dar la vuelta a la tortilla más pronto que tarde pasan por sus botas. Son los jugadores clave en la actualidad, en los que toda la parroquia donostiarra tiene todas sus esperanzas puestas.



¿Cuál es la solución? ¿Qué remedio tiene esta Real Sociedad? Porque jugadores de buen pie le sobran; no hay más que ver la calidad que atesoran jugadores como Oyarzabal, Juanmi, Januzaj...



¿Y en defensa? ¿Qué le está pasando últimamente al equipo de Garitano? Es cierto que las bajas con las que ha contado el de Bergara en éstas últimas fechas son múltiples, pero un jugador como Gorosabel, de la primera plantilla, no puede cometer el error que cometió frente al Getafe; si no hubiera cometido dicho fallo, los txuri-urdin, se habrían llevado al menos, 1 punto del Coliseum Alfonso Pérez.



La única parte positiva para Garitano se llama Robin Le Normand. El galo está protagonizando actuaciones excelentes, haciendo olvidar la ausencia hasta entonces del internacional español, Diego Llorente, la de Aritz Elustondo o la de Raúl Navas.



En definitiva, esta Real Sociedad debe mejorar en todos los aspectos si no quiere ver como sus objetivos a largo plazo se esfuman poco a poco.