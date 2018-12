Adrián: "Me gustaría llegar a una cifra de cuarenta puntos en la primera vuelta"

El centrocampista, y uno de los capitanes, Adrían González, habló acerca de la actualidad blanquiazul en rueda de prensa en el Estadio de La Rosaleda. Respecto a los puntos obtenidos hasta ahora indicó que: "Me gustaría poder llegar a una cifra de cuarenta puntos, sería una primera vuelta bastante buena. Estamos con bastantes posibilidades de conseguirlo, pero lo primero es el partido de Oviedo, que hay tres puntos en juego."

Sobre su estado físico tras reaparecer en Son Moix y tener que ser sustituido por Lacen debido a problemas declaró: "Bien, ya bien. La semana pasada el trabajo me vino bastante bien y ya está completamente olvidado el tema de la lesión. Agradecer a los servicios médicos de aquí, también lo que he podido hacer yo por mi cuenta en casa, y la buena predisposición de nuestro doctor, que me dio esa posibilidad de hacer cosas. Y las ganas de intentar ayudar al equipo en una situación tan buena como la que estamos viviendo. La buena dinámica del equipo siempre hace que uno anímica y físicamente se sienta más fuerte y mucho mejor para superar cualquier reto."

El próximo sábado el equipo jugará a domicilio en el Carlos Tartiere, siendo éste el último partido oficial en el presente año. Sobre ello hizo una valoración: "Sería importante acabar el año ganando, ya que la competición es complicada y los equipos que están arriba con nosotros puntúan muchísimo. Sería positivo conseguir tres puntos en un estadio tan complicado como el de Oviedo."

Por último, quiso acordarse de todo el malaguismo en forma de mensaje de felicitación para las navidades, deseando los mejores deseos: "Felicitarles la Navidad a todos los malaguistas, que tengan una buena entrada de año y ojalá este fin de semana podamos celebrar Nochebuena y Navidad con la alegría de haber conseguido los tres puntos", finalizó.