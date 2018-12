El VAR y una nueva norma para el Mundial de Clubes

Una de las primeras medidas de Infantino a su llegada cómo presidente de la FIFA fue la de introducir el “Vídeo Assistant Referee”, más conocido en español cómo vídeo arbitraje. La idea del máximo mandatario era que este estuviera presente en el pasado Mundial de Rusia, y para ello antes había que introducir una serie de pruebas. El Mundial de Clubes es una de esas competiciones junto con los campeonatos internacionales jugados por chicos de categorías inferiores en las que se utilizan para probar este tipo medidas. Cómo suele ocurrir en 2016 hubo muchas confusiones y problemas también a causa de la falta de costumbre de los aficionados que ahora mismo ya están completamente acostumbrados a que tener que esperar tras un gol a que se confirme si este es legal o no. Infantino y la FIFA han dado un gran avance al fútbol con la llegada de la tecnología, ya que ahora es un poco más justo para todos y se evitan así errores graves que los árbitros puedan tener.

Esta temporada el VAR volverá a estar en esta competición, aunque ahora con los procedimientos de funcionamiento mucho más claros. El éxito que tuvo en el pasado Mundial sumado al hecho de que La Liga Santander y la Serie A se hayan sumado a introducirlo han causado que la mayoría de los aficionados estén mucho más familiarizados con esta herramienta y a su vez que se muestren contentos porque esto evita muchas polémicas. Claro está que no finaliza con todas las jugadas dudosas o discutibles, pues el VAR sólo entra en cuatro supuestos: gol/no gol, penalti/no penalti, expulsiones, (no por segunda amonestación) y confusión de identidad. Y sólo y cuando se considere que hay un error claro y manifiesto del árbitro, es decir, que si no se está totalmente seguro de que la decisión del colegiado sea errónea su criterio prevalecerá. En todo caso se le puede recomendar ir a ver repetida la jugada (sin ver alterada la velocidad del juego).

Por último, esta vez al igual que con el VAR se va a introducir una novedad más a prueba. Hasta el momento en los saques de puerta hay que esperar a que el balón haya salido del área de penalti antes de que pueda ser tocado por un defensor o atacante. Pues bien, en este torneo la norma cambia de cara a que se acabe aprobando de cara a la temporada siguiente. Ahora el atacante podrá entrar en el área una vez la pelota haya sido puesta en juego sin tener que esperar a que esta salga y tanto el defensor cómo él, podrán tocar el balón dentro del área de penalti. Habrá que esperar hasta que obtenga el visto bueno definitivamente.