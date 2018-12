Javi Hernández: "Jugamos bien, pero ellos la tuvieron y la metieron"

El Real Oviedo volvía a las instalaciones del Requexón para preparar su compromiso ante el Málaga CF. Un recién descendido que ha mostrado un gran nivel de juego durante toda la liga.

Javi Hernández respondió a las preguntas de los periodistas, y lo primero por lo que fue preguntado era por su posible vuelta a la convocatoria: "Tengo ganas de volver. Las semanas se hacen largas sin poder jugar, estoy preparado. No me esperaba la segunda tarjeta, no fui con mala intención." Habló del ánimo de la plantilla ante esta semana que se plantea clave: "Estamos con ganas de darle la vuelta. Queremos revertir la situación. El míster está trabajando, metiéndonos intensidad. Queremos que llegue el sábado."

Las bajas se acumulan para el equipo azul, una de ellas, la de Mossa por acumulación de tarjetas, que parece abrirle la puerta al jerezano en esa posición: "Hay una oportunidad y veremos qué pasa. Me gusta jugar, de lateral o de central me da igual."

El Málaga no parece un rival idóneo para recuperar sensaciones, basándose en las estadísticas, pero parece que el defensa se muestra confiado en volver a recuperar sensaciones: "Nos visita un rival fuerte, como todos los de la categoría, pero el Málaga viene de arriba y está haciendo buenos partidos, se está viendo. Tienen un equipo compensado, fuerte. Tenemos que estar al cien por cien. En casa siempre salimos motivados, con nuestra gente. Hay que darlo todo."

Para finalizar su comparecencia, el jerezano hizo balance de su año: "Las cosas han ido bien. Esperemos acabar el año de la mejor manera posible. A los Reyes le pido trabajo y quedar lo más arriba posible", finalizó.